В Самарской области запущено производство бетонных изделий

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Во вторник, 18 апреля, началось производство бетонных изделий на фабрике БЕТЭМА в п.Курумоч Волжского района. На новом предприятии будут выпускать строительные материалы для дорожностроительной и строительной отраслей, для благоустройства частных, коммерческих и общественных территорий.



За последние пять лет в регионе проделана масштабная работа по привлечению инвесторов, открытию новых производств и созданию высокопроизводительных рабочих мест. Команда правительства системно выстраивает взаимодействие с бизнесом, а Глава региона Дмитрий Азаров лично участвует в сопровождении крупных инвестпроектов.



Условия для бизнеса создаются в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом страны. Только в прошлом году в регионе запущено 25 крупных инвестпроектов, 19 из которых в производственной сфере.



«Команда областного Правительства и нашего министерства работает для создания лучших условий для работы бизнеса в регионе, для привлечения в Самарскую область частных инвестиций. Это значит, что в регионе появляются новые предприятия, новые рабочие места, бюджет пополняется налогами, которые направляются на решение многих социальных вопросов, на улучшение качества жизни наших граждан, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Каждый инвестиционный проект мы сопровождаем на всех этапах, предоставляем региональные инструменты поддержки, подбираем площадки и специальные налоговые режимы, помогаем с привлечением федерального финансирования».



На фабрике БЕТЭМА работает максимальный комплект промышленных роботов, есть собственный парк техники для производства и доставки продукции «под ключ». Общий объем инвестиций в проект превысил 260 млн рублей. На фабрике создано 30 рабочих мест.



«Мы написали качественный бизнес-план, наша идея была поддержана, мы получили льготные средства и приступили к реализации. От идеи до запуска прошло всего два года. Сегодня предприятие уже работает без выходных, мы начали активный выпуск продукции. На плановые мощности пока не вышли, но заказы уже поступают. Отгружаем продукцию для клиентов из Самары и Тольятти, а первую продукцию – красную брусчатку - произвели для общественного пространства, площади героям-интернационалистам в областной столице», - рассказал инвестор, глава компании БТС Василий Сердюк.



Для создания и запуска нового производства компания «БТС» активно использовала региональные и федеральные инструменты господдержки. Это ресурсы регионального и федерального Фонда развития промышленности, МСП-банка и Гарантийного фонда Самарской области.



«Совместно с федеральным фондом развития промышленности мы предоставили предприятию льготный заем в размере 100 млн рублей на приобретение оборудования и организации нового производства. Для обеспечения этого займа компания использовала гарантийные инструменты Корпорации МСП и регионального Гарантийного фонда, - рассказала гендиректор регионального ФРП Юлия Красина. – Компания БТС - отличный пример взаимодействия бизнеса и власти. Они активно интересуются возможностями, созданными для бизнеса, привлекают меры господдержки, в том числе льготные займы ГФСО», - отметила она.



Сопровождение инвестиционного проекта, а также поддержку при прохождении административных процедур компании БТС оказали специалисты Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.



В ближайшем будущем компания «БТС» планирует запустить еще три предприятия: производство силикатного кирпича, сухих строительных смесей, а также асфальтобетонный завод. Кроме того, в планах инвестора построить и присоединить к производственной базе железнодорожную ветку.

Фото: департамент информационной политики СО