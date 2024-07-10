В Самарской области за месяц спрос на новых сотрудников вырос на 20%

Я нашел ошибку
Главные новости:
Не справился с управлением своего автомобиля и совершил наезд на припаркованные автомобили Ford и Datsun.
16-летний тольяттинец, не имеющий прав, на автомобиле ВАЗ-2114 пытался  уйти от полицейских
Осужденные, отбывающие наказание в виде принудительных работ привлекаются к труду на производствах одного из крупнейших предприятий Тольятти.
Начальник УФСИН СО совершил рабочий визит на производство завода АвтоВАЗ
Его цель – познакомить подрастающее поколение с цифровыми и квантовыми технологиями, профессиями в ИТ-сфере и алгоритмами искусственного интеллекта.
В летних лагерях Самарской области для детей пройдет образовательный проект «День цифры»
Было круто! Когда и где ещё можно попробовать без риска для жизни спуститься в колодец или применить на деле огнетушитель, проверить себя, насколько эффективно ты делаешь искусственное дыхание.
Студенты СамГТУ прошли практику в подразделениях «РКС-Самара»
Ешьте сезонные ягоды и фрукты - минимум 250 грамм- разных видов, разного цвета, чтобы получить больше важных микроэлементов.
Самарский врач-гастроэнтеролог рассказала, как укрепить иммунитет летом с помощью питания
Гостей ждет увлекательная программа для всей семьи с авторской экскурсией, играми и мастер-классами.
Музей имени Алабина приглашает на семейный фестиваль
В случае, если у садовода нет прав на земельный участок, он может до 1 марта 2031 года приобрести его без проведения торгов в собственность бесплатно.
Социальная догазификация в СНТ: Росреестр разработал методическое пособие для садоводов
Егор Белоусов, уроженец Тольятти, выступающий за Самарскую область выиграл чемпионат России.
В Санкт-Петербурге состоялся чемпионат России по гонкам с препятствиями в дисциплине "10000-11000 метров"
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88
-0.17
EUR 95.34
-0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее-галерее «Заварка» состоится открытие выставки «Было/Не было»
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о самарском витражном искусстве
Самые креативные супружеские союзы встречают День семьи, любви и верности в Самаре на Всероссийском творческом фестивале
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области за месяц спрос на новых сотрудников вырос на 20%

10 июля 2024 10:55
171
В Самарской области за месяц спрос на новых сотрудников вырос на 20%

Служба исследований hh.ru проанализировала спрос на персонал в Самарской области за последние 30 дней.

Статистика вакансий, размещенных компаниями-работодателями из бизнес-сферы и госструктур на hh.ru в Самарской области, показывает, что за месяц спрос на новых сотрудников вырос на 20%. В целом по стране также наблюдается стабильный рост потребности в рабочих руках (+21% новых рабочих мест) причем как «белых» воротничках, например, ИТ-специалистах и менеджерах, так и в рабочих, медиках и учителях. 

Наиболее заметно по сравнению с началом лета прошлого года количество вакансий в Самарской области выросло в профессиональных сферах «Наука и образование» (+61% новых рабочих мест), «Розничная торговля» (+50%), «Медицина» (+32%), «Туризм» (+31%).

Также местные компании стали чаще искать представителей сферы производства (+24% новых рабочих мест), продажники (+21% новых вакансий). Пользуется спросом у работодателей и маркетологи (+18% объявлений о работе), юристы, финансисты, ИТ-специалисты (+17%). В летний сезон увеличилась потребность и в рабочем персонале (+13%).

Падение спроса коснулось четырех профессиональных сфер рынка труда Самарской области. Меньше всего по сравнению с прошлым годом у местного бизнеса вырос спрос на работников в профессиональных сферах: «Транспорт» (-7% новых вакансий), «Безопасность» (-7%), «Административный персонал» (-3%) и «Инвестиции» (-2%).

«Рост спроса на работников среди прочего связан с разгоном рынка труда в летний сезон. Бизнес остро нуждается в новых специалистах, особенно в линейном и массовом персонале. На фоне увеличения спроса на персонал и в стране, и в регионе обострилась проблема дефицита кадров. Растёт конкуренция среди работодателей за одних и тех же людей, в первую очередь это линейный персонал, квалифицированные синие воротнички. Сроки найма, как и расходы компаний на подбор, возрастают: привлечение кандидатов становится сложнее и дольше», - комментирует Альбина Султанова, директор hh.ru ПФО.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Днем 10 и 11 июля местами по Самарской области ожидается жара +30, +32 С
10 июля 2024  10:48
Днем 10 и 11 июля местами по Самарской области ожидается жара +30, +32 С
207
Вячеслав Федорищев в прямом эфире ответит на обращения самарцев
10 июля 2024  10:16
Вячеслав Федорищев в прямом эфире ответит на обращения самарцев
235
Вячеслав Федорищев: «Нам важно, чтобы у людей была достойная оплата труда».
9 июля 2024  19:02
Сотрудникам сельских почтовых отделений назначат региональную доплату: Самарская область и АО «Почта России» подписали соглашение о сотрудничестве
1151
Фонд капремонта Самарской области временно возглавил Георгий Выводцев
9 июля 2024  14:03
Фонд капремонта Самарской области временно возглавил Георгий Выводцев
608
Семья из Самарской области вошла в число победителей конкурса «Это у нас семейное»
9 июля 2024  12:56
Семья из Самарской области вошла в число победителей конкурса «Это у нас семейное»
358
Весь список