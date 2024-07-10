В Самарской области за месяц спрос на новых сотрудников вырос на 20%

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Служба исследований hh.ru проанализировала спрос на персонал в Самарской области за последние 30 дней.

Статистика вакансий, размещенных компаниями-работодателями из бизнес-сферы и госструктур на hh.ru в Самарской области, показывает, что за месяц спрос на новых сотрудников вырос на 20%. В целом по стране также наблюдается стабильный рост потребности в рабочих руках (+21% новых рабочих мест) причем как «белых» воротничках, например, ИТ-специалистах и менеджерах, так и в рабочих, медиках и учителях.

Наиболее заметно по сравнению с началом лета прошлого года количество вакансий в Самарской области выросло в профессиональных сферах «Наука и образование» (+61% новых рабочих мест), «Розничная торговля» (+50%), «Медицина» (+32%), «Туризм» (+31%).

Также местные компании стали чаще искать представителей сферы производства (+24% новых рабочих мест), продажники (+21% новых вакансий). Пользуется спросом у работодателей и маркетологи (+18% объявлений о работе), юристы, финансисты, ИТ-специалисты (+17%). В летний сезон увеличилась потребность и в рабочем персонале (+13%).

Падение спроса коснулось четырех профессиональных сфер рынка труда Самарской области. Меньше всего по сравнению с прошлым годом у местного бизнеса вырос спрос на работников в профессиональных сферах: «Транспорт» (-7% новых вакансий), «Безопасность» (-7%), «Административный персонал» (-3%) и «Инвестиции» (-2%).

«Рост спроса на работников среди прочего связан с разгоном рынка труда в летний сезон. Бизнес остро нуждается в новых специалистах, особенно в линейном и массовом персонале. На фоне увеличения спроса на персонал и в стране, и в регионе обострилась проблема дефицита кадров. Растёт конкуренция среди работодателей за одних и тех же людей, в первую очередь это линейный персонал, квалифицированные синие воротнички. Сроки найма, как и расходы компаний на подбор, возрастают: привлечение кандидатов становится сложнее и дольше», - комментирует Альбина Султанова, директор hh.ru ПФО.