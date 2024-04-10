В Самарской области за год выросли зарплатные предложения в сфере производства

171

По итогам марта 2024 года в сравнении с аналогичным периодом минувшего года, в сфере производства медианные зарплатные предложения выросли на 20%. Наибольшее увеличение отмечается у операторов производственной линии (+10% — до 49,5 тыс.рублей), инженеров-конструкторов (+12% — 67,5 тыс.рублей), начальников производства (+30% — до 76,5 тыс.рублей), контролеров ОТК (+30% — до 70 тыс.рублей), инженеров по качеству (+29% — до 57 тыс.рублей).

На рынке труда по-прежнему востребованы практически все высококвалифицированные и низкоквалифицированные специалисты рабочих специальностей. Демографическая яма 90-х и начала нулевых — это основной фактор, который оказывает влияние на рынок труда и усугубляет дефицит кадров, ситуация не может быть преодолена в среднесрочной и тем более в краткосрочной перспективе. Рынок находится в состоянии дисбаланса — потребность в кадрах в отраслях, связанных с производством и импортозамещением, превышает возможности. На данный момент зарплаты специалистов на производстве достойно конкурируют с другими сферами и зачастую выше рынка. Но при этом высокий спрос на них по-прежнему сохраняется, поскольку на рынок не выходит нужное количество молодежи, которая, например, может заменить работников, вышедших на пенсию. Также в большинстве производственных профессий достаточно высокий порог входа, который требует соответствующего опыта и квалификации. Кроме того, «синие воротнички» в гонке за ростом заработных плат достаточно часто меняют работу, поэтому работодатели в качестве превентивных мер вынуждены повышать зарплаты для удержания ценных кадров.

Также востребованность специалистов производственной сферы демонстрируют и растущие зарплатные ожидания. Многие соискатели, которые рассматривают производственные вакансии, также увеличили свои зарплатные запросы. Таким образом, по итогам марта этого года по отношению аналогичному периоду прошлого года больше всего средние зарплатные ожидания выросли у сварщиков (+33% — до 60 тыс.рублей), инженеров ПТО (+23% — до 76,6 тыс.рублей), токарей (+30% — до 70 тыс.рублей).