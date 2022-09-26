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В Самарской области выросло число гастарбайтеров

26 сентября 2022 13:48
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В Самарской области выросло число гастарбайтеров

По сравнению с пандемийным 2020 годом количество трудовых мигрантов выросло более чем в полтора раза.

Как пишет Самарское обозрение, в пандемийные 2020-2021 годы в регионе возник острый дефицит рабочей силы из стран СНГ. Ранее мигранты сезонно приезжали на заработки в регион и около 30-40% «оседало» в строительной отрасли. В основном для строительно-отделочных работ привлекали уроженцев Узбекистана и Таджикистана. Коронавирусная пандемия сильно изменила ситуацию. Весной 2020 года Россия закрыла свои границы, чтобы ограничить распространение инфекции. В итоге в строительной отрасли возник острейший дефицит рабочей силы.

В Самарской области спрос на рабочую силу в 2,6 раза превышал предложение, причем больше всего страдала строительная отрасль. Как следствие – удорожание стоимости новостроек наложилось на замедление темпов строительства, что в целом негативно сказалось на планах по вводу жилья в регионе.

В начале строительного сезона 2022 года тема нехватки рабочих-мигрантов на стройках подняли вновь. И тут случилось чудо – коронавирусные ограничения убрали, и рабочие из стран СНГ опять поехали в РФ.

По данным миграционной статистики МВД РФ и аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza , во 2-м квартале 2022 года на заработки в Россию приехало 3,12 млн иностранцев, что на треть больше прошлогоднего показателя и является рекордным квартальным значением как минимум за последние 6 лет. Наибольшее число трудовых мигрантов прибыло из Узбекистана и Таджикистана.

Среди регионов, принявших больше всего иностранных работников, лидировали Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Иркутская область, Свердловская область, Приморский край, Амурская область, Самарская область и Красноярский край.

По данным самарского главка, в ведении которого находится Управление по вопросам миграции, как и в предыдущие годы, наибольшее количество мигрантов прибывает в Самарскую область в целях осуществления трудовой деятельности, пишет ТЛТГород.

В первом полугодии 2022 года в регион приехало 88 350 трудовых мигрантов (68% от общей доли поставленных на учет). Эту цифру можно сравнить с показателями за весь 2020 год (102 979 трудовых мигрантов) и за весь 2021 год (136 543 трудовых мигранта). По сравнению с 2020 годом показатель вырос более чем в полтора раза, по сравнению с 2021 годом – почти на 30%, что совпадает с общефедеральным трендом.

Как и ранее, в первом полугодии 2022 года наибольшее число трудовой силы прибыло из стран СНГ.

«За 8 месяцев 2022 года Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области оформлено 23390 патентов иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы. В основном иностранные граждане осуществляют трудовую деятельность в следующих отраслях экономики: строительство – 30% от общего количества работающих иностранных граждан, оптовая и розничная торговля – 13%, обрабатывающие производства – 11%, административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги – 8%, транспортировка и хранение – 5%, сельское, лесное хозяйство – 3%», — рассказал начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн.

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