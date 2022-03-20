В Самарской области возобновляется действие социальных транспортных карт жителей старше 65 лет

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В постановление губернатора региона внесена отмена самоизоляции для невакцинированных от COVID-19 людей в возрасте старше 60 лет.

Теперь наличие прививки носит рекомендательный, а не обязательный характер. Также разрешается работа без ограничений бассейнов, фитнес-центров, объектов физкультуры и спорта.

Сняты ограничения по количеству посетителей для отдельных объектов в сферах спорта, культуры, торговли, услуг, а также в ЗАГСах.

Несовершеннолетним снова можно посещать ТЦ и фуд-корты без взрослых, а также учреждения культуры, кинотеатры, цирки. В регионе за последние сутки госпитализировано 96 пациентов, подтвержден 931 случай заражения коронавирусной инфекцией, пишет Обозрение.