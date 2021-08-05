В Самарской области уже собрали более 1,3 миллиона тонн зерна

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К среде, 4 августа, в Самарской области собрали более 1375 тысяч тонн зерна. Экватор преодолен, убрано свыше 66% площадей. Если брать среднюю урожайность по районам, то можно говорить о цифре 18,4 центнера с гектара. Данные опубликовали на сайте Правительства 63 региона.

Лидерами по валовому сбору зерна стали Красноармейский - намолочено 96 тыс. тонн - и Ставропольский районы - собрали 94 тыс. тонн зерна. Лучшая урожайность у аграриев Кинельского, Волжского и Ставропольского районов - в среднем 25 центнеров с гектара. Заготавливают запасы на зиму и для скота. Сенокос продолжается. Уже 70 тыс. тонн сена и 129 тыс. тонн сенажа готовы. В крестьянско-фермерском хозяйстве цифры другие - 104 тыс. тонн и 15,6 тыс. тонн соответственно.

Из других сельскохозяйственных работ, проведенных в регионе, следует отметить:

В третий раз в этом сезоне поливают сельскохозяйственные культуры на площади более 41,5 тыс. гектаров.

В четвертый раз обработали пары на площади свыше 313 тыс. гектаров.

Из 16 тыс. гектаров неиспользуемых земель, начали работать в этом году на 12,9 тыс. гектаров.

Напомним, в этом году посевная началась на три недели позже, чем в 2020, пишет ГТРК Самара.