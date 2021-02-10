В Самарской области уменьшили прожиточный минимум

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Правительство Самарской области утвердило величину прожиточного минимума. За четвертый квартал 2020 года на душу населения он составил 10 962 рубля. На 2021 год власти установили сумму в 10 979 рублей. Для сравнения, прожиточный минимум за третий квартал 2020 года составлял 11 163 рубля.

— Для трудоспособного населения на 2021 год установили величину прожиточного минимума в 12 126 рублей, для пенсионеров — 9320 рублей, для детей — 11 000 рублей, — следует из постановления правительства Самарской области.

Из всех групп прожиточный минимум с третьего квартала увеличили только для пенсионеров. В третьем квартале 2020 года он составлял 8862 рубля. По остальным группам показатели снизились. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составлял 12 330 рублей, для детей — 11 240 рублей.

Вероятно, такие изменения связаны с новым подходом к расчету прожиточного минимума. Если в последние годы показатель рассчитывали исходя из стоимости потребительской корзины, то есть цен на продукты питания и другие товары первой необходимости, то в 2021 году будут использовать медианный доход, пишет 63.ру.

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