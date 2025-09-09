Я нашел ошибку
В Самаре скончался легендарный футболист «Крыльев Советов»
Официальный канал Вячеслава Федорищева в национальном мессенджере вошел в топ-5 среди глав регионов по количеству подписчиков
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене
Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ
В Самаре 53,4% запусков телефонов приходится на Android
Фигуранты дела «Мистер Сидр» выступили с последним словом
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
Подготовка к 29-й специализированной выставке и деловому форуму «Безопасность и охрана труда» (БИОТ 2025) вышла на финишную прямую
В Самарской области стартовал сезон осенних ярмарок местных производителей

9 сентября 2025 10:54
166
В Самарской области стартовал сезон осенних ярмарок местных производителей

Сезон осенних ярмарок региональных производителей открыл маркет 6 сентября в Кинеле. Свою продукцию предприниматели и самозанятые представили в рамках Всероссийского фестиваля молодежной культуры и креативных индустрий «АРТиКУЛ 2025».

Бесплатные торговые места на ярмарках – одна из самых востребованных мер поддержки у малого бизнеса. Услуга оказывается областным минэкономразвития и региональным центром «Мой бизнес» по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

«Ярмарки – это важный инструмент поддержки местных производителей и предпринимателей. Для них это прямой контакт с покупателем, возможность представить продукцию без посредников. А для жителей – это шанс купить качественные товары напрямую от производителя, поддержав местный бизнес. Формат пользуется большой популярностью, и мы продолжим развивать это направление в регионе», – отметила руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова

Для региональных мастеров и ремесленников участие в макетах в рамках крупных областных событий – это возможность презентовать свою продукцию на широкую аудиторию, привлечь новых клиентов и пообщаться с представителями креативного бизнес-сообщества. На ярмарке предприниматели представили одежду и украшения, необычные сувениры, предметы декора, сладкую продукцию и многое другое.

«Я искренне считаю, что такие маркеты помогают развиваться малому бизнесу и помогают предпринимателям заявлять о себе. Потому что зачастую очень сложно быть проявленным и находить клиентов, и я считаю, что благодаря центру «Мой бизнес» потребитель видит реального продавца. Это очень полезно», – делится участница ярмарки Наталья Кузеванова, руководитель компании «Вафли 63».

«Мы изготавливаем соевые свечи, макраме, декор для дома. Такие ярмарки – это отличный шанс найти новых клиентов, это хорошее общение. К тому же, это возможность показать себя не только в Самаре, но еще и на других площадках региона», – рассказала Елена Брыксина, основатель бренда «Волжский лес».

Следующая крупная ярмарка пройдет в рамках празднования Дня города в Самаре. Приобрести продукцию местных мастеров можно 14 сентября на площади им. Куйбышева.

Сегодня сектору креативной экономики в Самарской области уделяется большое внимание, расширяется инструментарий поддержки. Как ранее отмечал губернатор Вячеслав Федорищев, креативная экономика - это основа успешного развития, и за последние годы ее вклад в развитие области становится все больше и больше. Сейчас продолжается прием заявок на обучающий курс для креативных индустрий. Заявки принимаются до 10 сентября. Выпускники программы смогут участвовать в конкурсе грантов и выиграть до 500 тысяч рублей на реализацию своих творческих проектов.

Все меры поддержки начинающих и действующих предпринимателей размещены на едином портале господдержки mybiz63.ru. Получить консультацию или услугу можно, обратившись в один из 11 центров «Мой бизнес» Самарской области. 

 

