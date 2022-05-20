В Самарской области спрос на краткосрочную аренду жилья в начале мая вырос на 37%

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Авито Недвижимость подвела итоги майских выходных: спрос на краткосрочную аренду в праздничные дни вырос на 33% по всей стране. Наиболее востребованными регионами для отдыха и поездок у россиян стали Краснодарский край, Санкт-Петербург и Московская область — суммарно на них пришлось 29% всех запросов пользователей платформы.

Жильем в Краснодарском крае на Авито Недвижимости наиболее активно интересовались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Московской областей, а также Ставропольского края. Объекты в Петербурге чаще всего рассматривали жители Москвы, Подмосковья, Краснодарского края и Нижегородской области. В Московской области высокий спрос также был зафиксирован со стороны туристов из Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Нижегородской областей.

По сравнению с прошлогодними майскими праздниками наиболее заметно увеличился спрос на краткосрочную аренду квартир и загородного жилья в Дагестане — в 3 раза, Ярославской области — в 2,5 раза, и Приморском крае — в 2 раза. Заметное повышение интереса к краткосрочной аренде недвижимости также было отмечено в Нижегородской (+94% год к году) и Рязанской областях (+90% год к году). В Самарской области спрос на краткосрочную аренду жилья на майские праздники вырос на 37%.

«В эти майские праздники абсолютными лидерами по спросу на аренду жилья стали Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Московская область и Татарстан. Однако повышение показателей на Авито Недвижимости наблюдалось практически во всех регионах страны, ведь длинные выходные — это отличная возможность отправиться в поездку по России, учитывая сложности международных авиаперелетов. Важно отметить, что на фоне увеличения внутреннего туристического потока и развития туристической отрасли в целом, общее количество предложений на платформе также возросло — на 34% относительно прошлого года. Таким образом, сегодня на Авито представлена самая большая* база объектов для посуточной аренды, которая включает предложения во всех регионах страны», — комментирует Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости.

Самыми активными путешественниками в этом сезоне были жители двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга. При этом москвичи чаще всего выбирали для поездок на майские праздники Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ярославскую и Нижегородскую области. Петербуржцы — Ленинградскую область, Краснодарский край, Карелию, Новгородскую и Псковскую области. Подробнее о спросе в разных регионах — в Таблице 1.