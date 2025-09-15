В Самарской области создан новый промышленный кластер высокоточной приводной техники

Я нашел ошибку
Главные новости:
Теперь заявку можно подать до 25 сентября.
Продлен приём заявок в волонтёрский штаб форума «Россия – спортивная держава»
В губернии подвели итоги выборной кампании: «Единая Россия» подтвердила статус ведущей политической силы региона, получив 2777 мандатов из 2992.
Александр Фетисов: «Муниципальный депутат работает от жителей на расстоянии вытянутой руки»
За три дня работы в Струковском саду её посетителями стали более 7 тысяч человек, а участниками – 6 писателей из Москвы, Новосибирска и Ленинск-Кузнецкого, около 100 поэтов и прозаиков из Самары и региона, а также 12 местных и московских издательств. 
«Читающая Самара»: книжная ярмарка стала одной из площадок Дня города
Дачные строения и надворные постройки горели на площади 200 квадратных метров.
В поселке Алексеевка в СНТ «Труд Пенсионеров» горели дачные строения и надворные постройки
Ярким началом фестиваля стал масштабный парад-дефиле оркестров по улице Куйбышева.
Музыкальные коллективы Росгвардии выступили на всероссийском фестивале духовых оркестров в Самаре
На Крымской площади состоялось заключительное мероприятие.
В Самаре завершилась областная акция «Самарская область – наш дом»
Цифровой ID в МАХ — это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать возраст, статус студента, многодетного родителя и многое другое.
МАХ в пилотном режиме запустил возможность создания Цифрового ID
Более 45 членов Союза художников России и мастеров декоративно-прикладного творчества представили свои работы и провели творческие мастер-классы для гостей. 
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» прошел в Самаре ко Дню города
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.38
-1.28
EUR 99.33
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области создан новый промышленный кластер высокоточной приводной техники

15 сентября 2025 16:52
117
Новый кластер объединил малые и микропредприятия, специализирующиеся на производстве высокоточной продукции: редукторов, электродвигателей и других комплектующих.

Министерство промышленности и торговли Самарской области утвердило перечень участников нового промышленного кластера высокоточной приводной техники. Инициатором создания кластера выступила производственная компания «Брик». Координирующие функции специализированной организации кластера возложены на Государственный фонд развития промышленности Самарской области.

Новый кластер объединил малые и микропредприятия, специализирующиеся на производстве высокоточной продукции: редукторов, электродвигателей и других комплектующих. Данные решения критически важны для таких отраслей, как тяжелое машиностроение, робототехника, автоматизация производственных процессов, а также для производства медицинского и реабилитационного оборудования. В перспективе участники кластера планируют запуск производства сервоприводов.

Основная цель создания кластера — расширение мер государственной поддержки для малого бизнеса. Участники объединения получат доступ к льготным займам и другим инструментам, ранее в большей степени доступным для крупных и средних промышленных предприятий.

«Сегодня важно предоставить малым предприятиям, которые часто испытывают трудности с участием в крупных тендерах, загрузкой оборудования и недостатком производственных площадей, возможность в полной мере воспользоваться государственными мерами поддержки и расширить свои возможности. Для малых предприятий, объединившихся в кластеры, крайне важно принятие аналогичных программ микрозаймов от Гарантийного фонда Самарской области. Эти средства необходимы им для приобретения технологического оборудования и запуска новых продуктов», — прокомментировал директор ООО «ТПК Брик» Игорь Петров. 

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил стратегическую важность проекта для развития региональной и межрегиональной кооперации: «Кластерный подход — эффективный инструмент для развития кооперационных связей, локализации производства и привлечения федерального финансирования. Кооперация внутри кластера стимулирует инновационные процессы, ускоряет внедрение новых технологий и квалифицированную подготовку кадров. Кроме того, это улучшает логистику, расширяет рынки сбыта и усиливает позиции региональной экономики», - считает глава областного Минпромторга. 

Новый кластер стал восьмым в регионе. На сегодняшний день в Самарской области успешно работают семь промышленных кластеров, пять из которых включены в федеральный реестр Минпромторга России. 

Их деятельность охватывает ключевые отрасли: машиностроение, станкостроение, автомобилестроение, производство полимерных и металлообрабатывающих изделий, медико-техническое производство и выпуск теплоэнергетического оборудования. География кооперации самарских кластеров выходит далеко за пределы региона и включает предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, а также еще более десяти субъектов Российской Федерации.

 

Фото: министерство промышленности и торговли Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В губернии подвели итоги выборной кампании: «Единая Россия» подтвердила статус ведущей политической силы региона, получив 2777 мандатов из 2992.
15 сентября 2025, 18:30
Александр Фетисов: «Муниципальный депутат работает от жителей на расстоянии вытянутой руки»
В губернии подвели итоги выборной кампании: «Единая Россия» подтвердила статус ведущей политической силы региона, получив 2777 мандатов из 2992. Политика
85
За три дня работы в Струковском саду её посетителями стали более 7 тысяч человек, а участниками – 6 писателей из Москвы, Новосибирска и Ленинск-Кузнецкого, около 100 поэтов и прозаиков из Самары и региона, а также 12 местных и московских издательств. 
15 сентября 2025, 18:15
«Читающая Самара»: книжная ярмарка стала одной из площадок Дня города
За три дня работы в Струковском саду её посетителями стали более 7 тысяч человек, а участниками – 6 писателей из Москвы, Новосибирска и Ленинск-Кузнецкого,... Общество
89
Ярким началом фестиваля стал масштабный парад-дефиле оркестров по улице Куйбышева.
15 сентября 2025, 17:45
Музыкальные коллективы Росгвардии выступили на всероссийском фестивале духовых оркестров в Самаре
Ярким началом фестиваля стал масштабный парад-дефиле оркестров по улице Куйбышева. Общество
109
В центре внимания
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
304
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
229
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
607
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
14 сентября 2025  11:21
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
528
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
14 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
474
Весь список