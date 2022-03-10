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В Самарской области сохранятся все программы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса

10 марта 2022 18:25
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Россия стала мировым лидером по количеству введенных против нее санкций, обогнав Иран.

Россия стала мировым лидером по количеству введенных против нее санкций, обогнав Иран. С 22 февраля против Москвы ввели более 2,5 тысяч новых санкций. 

Но вопреки первому впечатлению в этом есть положительные моменты. По оценкам экспертов, санкции могут и стимулировать экономику. Они помогут снять ненужные ограничения для ведения бизнеса внутри страны. Во-первых, с российского рынка уходят крупные западные игроки, освобождая нишу, куда более мелкий отечественный бизнес боялся заходить. Теперь дорога открыта – место пустым не останется. Во-вторых, теперь в России будет проще открыть свое дело и получить кредит. На федеральном и региональном уровнях подготовлен ряд мер поддержки малого и среднего бизнеса.

«Федеральным правительством уже принят первый пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. В него вошли, в том числе, отмена плановых проверок на 2022 год, налоговые каникулы для предпринимателей, обнуление НДС на пять лет для гостиничного бизнеса и налога на прибыль для цифровых компаний до конца текущего года, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – На региональном уровне мы приняли решение сохранить действие всех программ финансовой поддержки представителей малого и среднего бизнеса. Гарантийный фонд Самарской области продолжает предоставлять микрозаймы до 5 млн рублей по льготным ставкам, не превышающим 5,625% годовых. Для того, чтобы предлагать бизнесу актуальную и своевременную помощь, мы аккумулируем все вопросы и проблемные ситуации, возникающие у предпринимателей, крупных предприятий, инвесторов, представителей технологических компаний. Приоритетная задача для нас сегодня – помочь местным производителям восстановить кооперационные цепочки, экспортную деятельность. Пристальное внимание мы уделяем реализации действующих инвестпроектов и готовы оперативно принимать решения о внедрении дополнительных мер поддержки, направленных на стабилизацию работы бизнеса в регионе».

Постоянные сообщения, что с российского рынка уходят одна за другой компании, создают впечатление, что весь мир против России. Но это заблуждение, говорят эксперты. Многие страны сохраняют экономические отношения с Россией. Например, Китай – мощный торговый партнер. Турция, которая входит в НАТО, публично отказалась от санкций. Ограничения будут стимулировать российский бизнес переориентироваться на рынки развивающихся стран. Речи об изоляции нет.

«Долгосрочные последствия принятых решений дадут серьезный стимул для развития реального сектора нашей экономики. Вот, например, российская авиация, которая сегодня переживает, наверное, самые трудные дни из-за запретов, введенных западными странами. Но ведь мы не Иран. У нас есть свои отличные самолеты: МС-21, SuperJet. Наш родной «Авиакор» сможет вернуться к производству Ан-140, производство которого было остановлено из-за разрыва экономических связей с Украиной. Если заказы пойдут на закупку этих машин, а не импортных «Боингов» и «Эйрбасов», нам, нашему региону это будет только в плюс. Ведь авиационный кластер Самарской области, в котором в советское время работали более 100 тыс. человек, едва не прекратил свое существование именно из-за всех этих внешних ограничений. А сейчас их запреты уходят в прошлое, и нам надо воспользоваться своим шансом», – отметил председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской Губернской Думы Виктор Кузнецов.

По прогнозам, западные компании постепенно будут возвращаться. В современных условиях глобального мира все взаимосвязано. Западный бизнес зависит от российского никеля, алюминия, пшеницы, синтетических алмазов и многих других товаров.

 

Фото:    pixabay

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