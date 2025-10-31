В Самарской области снова ожидают рост цен

121

Ощутимый рост цен на товары, услуги и продукты прогнозируют специалисты в Самарской области. Это связано с увеличением ставки НДС на два пункта – с 20% до 22%. Новые цифры самарцы точно увидят на ценниках к одежде, бытовой технике, мебели, косметике, сладостям и другим товарам. Зачастую все новые расходы предприниматели перекладывают на потребителя, учитывая их в отпускных ценах, сообщает «Царьград».

Несмотря на то, что набор продуктов для потребительской корзины, лекарства и детские товары сохранят льготную ставку НДС, повышения цен на них избежать, скорее всего, не получится.

В сложившейся ситуации эксперты советуют жителям Самары пересмотреть подход к личным расходам. Рекомендуется заранее планировать свои покупки, использовать скидки и участвовать в программах лояльности. Также стоит обратить внимание на оптимизацию коммунальных платежей, пишет Самарская газета.