В Самарской области сменился врио министра управления финансами

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Прежний глава ведомства уволился с должности.

Андрей Прямилов покинул пост временно исполняющего обязанности министра управления финансами — руководителя департамента организации бюджетного финансирования Самарской области. Пост занял Владимир Панферов, который ранее замещал главу ведомства. Информация размещена на сайте регионального министерства.

Андрей Прямилов возглавлял областной минфин весь период губернаторства Дмитрия Азарова. Он работал в ведомстве с октября 2017 года.

Его преемник в министерском кресле в 1999 году был принят на должность заместителя директора департамента финансов. А в 2004 году Владимир Панферов был назначен на пост заместителя министра управления финансами Самарской области – руководителя департамента отраслевого финансирования, пишет СитиТраффик.