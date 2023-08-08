В Самарской области сельхозпроизводители убрали уже 44% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур

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Прогнозы на урожай и выполнение программы комплексного развития сельских территорий обсудили на оперативном совещании в Правительстве региона.



В понедельник, 7 августа, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел оперативное совещание с руководителями регионального кабинета министров, главами областных ведомств и отдельных муниципальных образований. Участники обсудили оперативную обстановку на территории Самарской области, ход реализации национальных проектов, выполнение мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», темпы уборочной кампании, подготовку заявок на участие в госпрограммах и федеральных проектах в будущем году.



Традиционно совещание началось с вопроса об оперативной обстановке на территории области. Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил, что за прошедшую неделю чрезвычайных ситуаций в регионе зарегистрировано не было. Основные усилия спасателей на прошедшей неделе были направлены на борьбу с лесными пожарами. Самый масштабный из них был зафиксирован в окрестностях Тольятти, где пострадало свыше 70 гектаров лесных насаждений. В борьбе с огнем были задействованы аэромобильная группировка МЧС, пожарный поезд, 350 сотрудников ведомства и 117 единиц техники. Как отметил Виктор Кудряшов, благодаря тесному взаимодействию администрации муниципалитетов, органов МЧС, предпринимательских структур, которые предоставили дополнительную технику, удалось избежать более тяжёлых последствий.



«Приволжское УГМС прогнозирует в ближайшие дни аномально жаркую и сухую погоду, температура поднимется до 30-33 градусов тепла. В связи с этим с середины недели мы введем 4-5-й класс пожарной опасности на всей территории региона», - сообщил Олег Бойко.



Председатель областного Правительства поручил главам муниципальных образований привести в режим готовности технику и оборудование, подготовить дополнительные ресурсы для возможной борьбы с пожарами.



«Экстремально жаркая погода, конечно, приведет к тому, что уровень пожарной опасности в лесах будет высоким. Поэтому мы договорились о том, что мы все силы и средства для профилактики, предотвращения или тушения лесных пожаров держим во всеоружии, усиливаем патрулирование лесов, контроль за запретом посещения лесов гражданами и, конечно, держим наготове дополнительную технику, которая позволит оперативно справляться с возможными чрезвычайными ситуациями», - подчеркнул глава областного кабмина.

Участники совещания обсудили ход реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Целью программы является развитие села, создание комфортных условий для работников сельхозпредприятий и социального сектора, повышение качества жизни людей. В этом году на реализацию программы регион привлек значительные ресурсы – 1 млрд 751 млн рублей.



«Это одна из самых больших сумм федеральной поддержки среди всех регионов, - отметил председатель правительства. – Мы сами активно вкладываем средства в эту программу и видим позитивный отклик от жителей».



В этом году в рамках программы в селе Богатое планируют капитально отремонтировать детский сад, построить сети водоснабжения. Еще одним направлением реализации программы является строительство арендного жилья для работников сельхозпредприятий и социальной сферы. В этом году таким жильем будет обеспечено 80 семей. Десятки новых домов возводятся в 16 муниципальных районах области. Общая площадь жилья, которое будет предоставлено по найму, составит 4,7 тысячи квадратных метров. Как отметил в своем докладе министр сельского хозяйства Николай Абашин, реализация всех направлений проекта идет по графику.



Кроме того, в трех муниципальных районах благодаря программе обустраивают объектами инженерной инфраструктуры площадки под жилую застройку 434 земельных участков.



Программа КРСТ предусматривает также реализацию 30 проектов благоустройства сельских территорий и развитие транспортной инфраструктуры. В текущем году полученное в рамках программы финансирование позволит обеспечить строительство 12,5 км дорог в селе Чубовка муниципального района Кинельский, поселке Сургут муниципального района Сергиевский и селе Зуевка в Нефтегорском районе.



Не обошли вниманием участники совещания и планы на урожай. Сейчас на полях области на полную мощность развернулась уборочная кампания, сельхозпроизводители убрали уже 44% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Намолочено более 1,4 млн тонн зерна. Как отметил Николай Абашин, урожай этого года не повторит прошлогодний рекорд, но план на текущий год в 2,47 миллиона тонн зерна область выполнит. Урожайность превышает среднемноголетние значения.



«Это результат большой работы сельхозпроизводителей, а также системы мер поддержки предприятий агропромышленного комплекса со стороны Правительства региона. В течение пяти лет мы стимулируем сельхозпроизводителей к приобретению элитных семян, применению минеральных удобрений и повышению технической вооруженности предприятий. Мы очень активно обновляем сельхозтехнику, и средний возраст парка сельскохозяйственных машин и оборудования в наших фермерских хозяйствах значительно ниже, чем во многих других субъектах РФ», - отметил Виктор Кудряшов.



В завершение председатель областного Правительства поставил министрам задачу активно участвовать в заявочной компании по участию в федеральных программах на будущий год и активно взаимодействовать с федеральным центром. Самарская область традиционно привлекает значительный объем федеральных средств на строительство социальных и инфраструктурных объектов, не должен стать исключением и следующий год.



«Наши заявки получают высокую оценку благодаря тому, что мы подкрепляем их внебюджетным финансированием и четко выполняем взятые на себя обязательства. И у нас всегда есть мощная поддержка со стороны населения. Будем продолжать работу, чтобы менять жизнь к лучшему», - заключил первый вице-губернатор.