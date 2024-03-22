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В Самарской области самозанятые могут бесплатно пройти обучение

22 марта 2024 13:15
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В Самарской области самозанятые могут бесплатно пройти обучение

В конце марта – начале апреля 2024 года в Самарской области состоится несколько событий, участниками которых станут самозанятые. Министерство экономического развития и инвестиций региона и центр «Мой бизнес» анонсировали мероприятия в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», реализуемого по решению Президента страны Владимира Путина.

23 марта с 12 до 14 часов в региональном центре «Мой бизнес» состоится мастер-класс для самозанятых «Искусство продаж: секреты эффективных сценариев». На мероприятии участники познакомятся с уникальным подходом к продажам, который помогает создать долгосрочные и успешные отношения с клиентами. Узнают, какие шаги нужно предпринять, чтобы улучшить навыки в продажах и достичь новых высот.

4 - 5 апреля пользователи специального налогового режима смогут пройти бесплатное обучение по самостоятельной настройке рекламы в Яндекс Директ. Курс подойдет для тех, у кого пока не было в этом опыта. Программа рассчитана на два дня, за которые участники узнают, как подготовить сайт для выхода на платформу, как работают счетчики метрики, как настроить рекламу на поиске и многие другие тонкости, в том числе по отслеживанию результативности проведенной рекламной кампании. Обучение пройдет в онлайн-формате.

13 апреля региональный минэкономразвития и центр «Мой бизнес» запускают набор на фотодень для самозанятых. Он пройдет в Самаре, на площадке фотостудии «Ленинградка». Креативная съемка будет актуальна для тех, кто заинтересован в развитии и продвижении личного бренда. После экспресс-фотосессии самозанятые получат 15 кадров в обработке для создания красивого и стильного контента в соцсетях.

16-17 апреля в региональном центре «Мой бизнес» пройдет курс «Как ставить маркетинговые цели так, чтобы бизнес рос?», подготовленный специально для самозанятых. Спикером курса станет основатель маркетингового агентства Наталья Гачковская. За два дня участники курса узнают, с чего начинать продвижение, как общаться с клиентами, как связать бизнес, маркетинг и коммуникацию.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

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