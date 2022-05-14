В Самарской области с 1 июня подорожает шоколад

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В начале лета в Самарской области подорожает шоколад. Компания «Монделис», которая производит в том числе продукцию под брендами Alpen Gold, Milka, Picnic и Toblerone, предупредила россиян о повышении цен на свою продукцию с 1 июня. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документы фирмы.

На 10–19% подорожает бисквитная продукция. Речь идет об известных печеньях Belvita, «Юбилейное» и пирожных «Барни». Также вырастут в цене на 10% жевательные резинки Dirol и леденцы Halls.

Это происходит на фоне роста цен на ингредиенты, которые с июля 2021 года подорожали на 43 процента. Причем, некоторые компоненты, такие как сахар, масло, орехи и молоко выросли в цене более чем на 50%.

Производители отметили, что таким будет повышение закупочной цены для торговых сетей. Какой будет стоимость для конечного потребителя, пока не известно.

Повышение отпускных цен — необходимая мера, чтобы сохранить качество продукции и стабильный цикл производства,заключили в компании.

Напомним, россиян предупреждали о подорожании кондитерских изделий на 10-67% с 15 марта 2022 года. Ряд компаний уведомили о резком увеличении стоимости конфет.

С 1 апреля заявили о повышении цен два других крупных производителя: швейцарская транснациональная корпорация Nestle и британская компания Unilever. Их продукция станет дороже на 10-45%, пишет ГТРК Самара.