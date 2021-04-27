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В Самарской области резко упали обороты и прибыль компаний нефтедобычи

27 апреля 2021 11:48
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В Самарской области резко упали обороты и прибыль компаний нефтедобычи

По итогам 2020 года выручка и прибыльность большинства самарских нефтедобывающих компаний резко просела. Эксперты объясняют происходящее объективными факторами — падением мировых цен на нефть и сделкой ОПЕК+, обусловившей снижение добычи.

Так или иначе, но кризис в отрасли напрямую отразился и на Самарской области — консолидированный региональный бюджет в прошлом году недосчитался порядка 5 млрд рублей «нефтяных» налогов. Похоже, критическая точка пройдена — доходность отрасли начала восстанавливаться. Об этом пишет газета «Самарское Обозрение» 26 апреля.

Нефтедобыча традиционно является одним из основных секторов экономики Самарской области. Нефтяники же всегда выступали крупными донорами регионального бюджета, в котором последние несколько лет порядка 10% составляли как раз отчисления предприятий, специализирующихся на нефтедобыче. Большая часть этой суммы обеспечивает налог на прибыль.

После очередного колебания в 2016 году цены на нефть преимущественно росли. Развивалась и нефтедобыча в регионе, что позволяло местным игрокам весьма комфортно себя чувствовать. Крупнейшим оператором самарского нефтяного рынка является «Самаранефтегаз», входящее в НК «Роснефть». Самым успешным для «СНГ» стал 2019 год — тогда его выручка составила порядка 255 млрд рублей, а прибыль превысила отметку в 53 млрд рублей.

Нефтяники всегда выступали крупными донорами регионального бюджета, в котором последние несколько лет порядка 10% составляли как раз отчисления предприятий, специализирующихся на нефтедобыче

Однако все хорошее когда-то заканчивается, и в 2020 году региональные нефтяники столкнулись с серьезным вызовом в виде мирового энергетического кризиса, сообщает Обозрение.

Распространение COVID и принятые в связи с ним ограничительные меры привели к замедлению мировой экономики и резкому падению спроса на нефть. А это в свою очередь вызвало обрушение нефтяных котировок.

Насколько все это вместе взятое ударило по экономике самарских нефтяников в 2020 году, стало понятно лишь этой весной, когда раскрылась годовая финансовая отчетность. Как сообщили «Самарскому обозрению» в пресс-службе регионального правительства, «в 2020 году в нефтедобывающей промышленности области, как и во всех регионах РФ, зафиксировано снижение объемов добычи нефти, составившей 15,4 млн тонн, или 96,1% по сравнению с 2019 годом. Объем отгруженной продукции — 241,4 млрд рублей (72,3% от предыдущего периода)».

«Снижение объема добычи нефти обусловлено падением спроса на нее и исполнением соглашения между странами-экспортерами нефти ОПЕК+, а снижение объема отгруженной продукции в стоимостном выражении — сложившейся ценовой конъюнктурой», — пояснили в «Белом доме».

Эксперты полагают, что 2021 год станет гораздо более благоприятным периодом для отрасли. Свои ожидания они аргументируют ростом мировых цен на нефть и стабилизацией спроса на нее. На прошлой неделе баррель нефти стоил более $65. Улучшение ситуации констатируют и в областном правительстве.

«По итогам двух месяцев 2020 года зафиксирован рост объема производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем отгруженной продукции за январь-февраль 2021 года составил 55,8 млрд рублей, или 105,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметили в пресс-службе.

Фото: pixabay.com.

Теги: нефтедобыча нефтепереработка нефть

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