В Самарской области растет спрос на персонал “мужских” специальностей, работников торговли и контакт-центров

97

На рынке труда наблюдается сезонный спад, в январе активность работодателей низкая. Но при этом, по данным сервиса Зарплаты.ру, наблюдается рост наиболее дефицитных востребованных специалистов.

Спрос на специалистов торговли всегда есть, и он не будет снижаться, поскольку активно развивается онлайн-ретейл, а ротация кадров в сфере из-за небольших зарплат (медианная зарплата составляет 28 тыс.рублей) довольно высокая. Таким образом, в январе относительно декабря минувшего года количество вакансий для продавцов-консультантов выросло на 38%.

Подобная ситуация наблюдается и по специалистам контакт-центров: низкий заработок (медианная зарплата составляет 35 тыс.рублей) и миграция кадров также способствуют высокому спросу на операторов. В январе относительно последнего месяца 2022 года количество вакансий для операторов КЦ выросло на 85%.

В октябре после объявления частичной мобилизации стал увеличиваться спрос на работников преимущественно “мужских” специальностей. На протяжении четырех месяцев количество вакансий продолжает расти. В январе относительно декабря 2022 года увеличилось число предложений для мастеров-приемщиков (+67%), для инженеров-конструкторов (+25%), для операторов станков ЧПУ (+20%), для электромонтажников (+8%), для монтажников (+4%).

Также, по результатам января в сравнении с июлем минувшего года, отмечается снижение медианных зарплат* у кредитных специалистов — на 4% до 38,5 тыс.рублей, у администраторов — на 10% до 27 тыс.рублей, у медсестер — на 26% до 25 тыс.рублей, у специалистов по кадрам — на 17% до 28 тыс.рублей, у операторов КЦ — на 11% до 39,5 тыс.рублей.

*Медианная заработная плата — срединная зарплата, при которой одна половина (50%) работников получает меньше данного уровня, а вторая половина — больше.