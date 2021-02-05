В Самарской области приступили к разработке «сердца» для авиадвигателей будущего

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Конструкторское бюро, созданное в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С.П. Королева, приступило к разработке перспективных двигателей для самолетов и беспилотников. Это совместный проект Самарского университета и ПАО «ОДК-Кузнецов». «Связь науки и реального производства – важное конкурентное преимущество нашей высшей школы», – подчеркивает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Стратегия лидерства региона в наращивании и использовании имеющегося научно-технологического потенциала.

КБ - это своего рода проектный офис, где собраны лучшие сотрудники университета: ученые, аспиранты, студенты. Перед ними стоит амбициозная задача, которую ни один вуз страны до этого не выполнял, - разработка унифицированного газогенератора. На его основе можно будет создать целую линейку перспективных двигателей. В дальнейших планах КБ - разработка малоразмерных газотурбинных и поршневых авиадвигателей, которые могут применяться на легких самолетах, беспилотниках и других летательных аппаратах.

Как рассказал заместитель научного руководителя конструкторского бюро двигателестроения СНИУ Григорий Попов, уже удалось подобрать параметры основных узлов, проведены термодинамические расчеты «сердца» (так называют газогенератор сами конструкторы). «В решении используются передовые цифровые технологии, когда весь цикл проектирования авиадвигателя идет с помощью специализированных программных комплексов. Завершится проектирование проведением виртуальных испытаний, когда работоспособность конструкции будет подтверждена путем выполнения сложных трехмерных расчетов с использованием суперкомпьютеров», - подчеркнул Г. Попов.

Создаваемый газогенератор имеет вполне практическую пользу. С его помощью будет экономиться топливо, а, значит, удешевятся полеты, и при этом увеличится их дальность. На основе такого газогенератора двигатели нового поколения могут быть использованы в летательных аппаратах гражданского и военного назначения.

«Фактически сегодня мы создаем цифровой двойник двигателя, когда газовая динамика тесно связан с прочностью, с вибрацией, и все эти задачи решаются совместно. Такими технологиями пока не проектировался ни один двигатель. Наше КБ этими технологиями обладает», - поделился научный руководитель конструкторского бюро двигателестроения СНИУ Александр Ермаков.

В этом году сотрудники КБ планируют завершить эскизный проект газогенератора, в следующем – технический проект, фактически готовую конструкцию, которую можно будет воплотить в металле.

Самарский национальный исследовательский университет им. Королева – крупнейший вуз и научный центр региона, активно включившийся в реализацию национального проекта «Наука». Уже с первых курсов студенты здесь имеют возможность заниматься научными разработками, в том числе, в лабораториях, каждая из них имеет уникальную специализацию. Очень важно, что студенты работают над конкретными прикладными проектами для промпредприятий, и к окончанию вуза становятся востребованными специалистами на производстве.

«Наш университет обладает всеми необходимыми компетенциями для решения задач по созданию перспективных двигателей будущего, но для эффективного применения имеющегося научно-технологического потенциала требуется интеграция усилий различных институтов, лабораторий и кафедр. Тема создания конструкторского бюро в партнерстве с ПАО "ОДК-Кузнецов" широко обсуждалась последние два года на самых разных уровнях и эта идея наконец воплотилась в реальность», - подчеркнул ректор Самарского университета им. Королёва Владимир Богатырев.