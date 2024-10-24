В Самарской области представили рейтинг инвестиционной активности муниципалитетов

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22 октября в областном правительстве состоялось заседание инвестиционного комитета Самарской области под председательством вице-губернатора Антона Емельяненко.

По его словам, совет по улучшению инвестклимата был переименован в комитет для синхронизации с изменениями федерального законодательства в инвестиционной сфере.

«Будем усиливать практическое наполнение деятельности комитета, уделяя особое внимание тем элементам инвестиционного процесса, где имеются «пробуксовки». Это выдача разрешений на строительство объектов; оформление земельных участков; взаимодействие инвесторов с ресурсоснабжающими организациями и подключение предпринимателей к инженерной инфраструктуре», — перечислил Антон Емельяненко.

Вице-губернатор также отметил, что заседания инвестиционного комитета будут проходить ежеквартально, и главной их целью будет решение вопросов предпринимателей и инвесторов, связанных с реализацией инвестиционных проектов на территории региона.

Одним из вопросов повестки заседания стало создание Единого института развития на базе АО «Корпорация развития Самарской области» (ЕИР). Он призван повысить эффективность системы инфраструктурных организаций и правильно синхронизировать их работу для активного и поступательного привлечения новых инвестиций в регион. «Нам нужно прийти к тому, чтобы предприниматель, приходя в одно место, получал полный комплекс мер поддержки. Поэтому такой единый институт мы с вами начинаем формировать», — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

По словам генерального директора КРСО Ивана Манаева, сегодня уже проанализирована работа 15 организаций, подведомственных минэкономразвития и минпромторгу региона. «Единый институт в формате зонтичной структуры позволит скоординировать деятельность всех организаций, отвечающих за развитие экономического потенциала Самарской области», — отметил Иван Манаев.

В перечне задач ЕИР — координация целей деятельности институтов развития с целями Программы социально-экономического развития Самарской области, комплексный подход к предоставлению инструментов господдержки, а также устранение пересечений функций институтов развития, в том числе с органами исполнительной власти. Единый институт будет способствовать росту инвестиционной активности в регионе, повышению прозрачности и открытости получения услуг для всех участников рынка, повышению эффективности при взаимодействии с федеральными институтами развития.

В масштабной работе Правительства по формированию благоприятного инвестиционного климата особое внимание уделяется работе с инвесторами в муниципальных образованиях региона. Минэкономразвития регулярно проводит обучающие семинары и ежегодные стратегические сессии с командами городских округов и муниципальных районов, помогает местным органам власти оценить потенциал своей территории и составить план действий по привлечению бизнеса. Одним из инструментов стимулирования инвестиционной работы «на местах» является региональный инвестиционный рейтинг. Он также помогает оценивать эффективность работы муниципальных команд.

Результаты рейтинга представил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По его словам, в регионе сформирован муниципальный стандарт работы с инвесторами. Каждый муниципалитет получил инструментарий для внедрения системы поддержки инвестпроектов, создан институт инвестиционных уполномоченных, механизм обратной связи с бизнесом. Агентство по привлечению инвестиций помогает муниципальным командам в формировании базы инвестплощадок и размещении их на инвестиционной карте региона, в сопровождении инвесторов, консультирует по вопросам сопровождения инвесторов, привлечения федеральных и региональных инструментов поддержки.

На положение в рейтинге влияет количество реализуемых проектов, объемы поддержанного экспорта, развитие и поддержка субъектов МСП, развитие муниципально-частного партнерства, качество инвестиционного раздела на сайте администрации. Наиболее отлаженную работу с инвесторами продемонстрировали Тольятти, Отрадный и Самара. Лидерами среди муниципальных районов стали Пестравский, Ставропольский и Кинель-Черкасский. Наименьшие оценки набрали Сызрань, Похвистнево, Кинель, а также Алексеевский, Похвистневский и Богатовский районы.

«Мы продолжим повышать компетенции муниципальных инвестиционных команд. В ноябре будет организована стратегическая сессия с анализом лучших инвестиционных стратегий муниципальных образований, динамики инвестиционной активности, проведением практического семинара-тренинга по работе муниципальных образований Самарской области с инвесторами», — акцентировал Дмитрий Богданов.

В завершении заседания комитета Антон Емельяненко напомнил руководителям муниципальных образований про еженедельный прием предпринимателей, инициированный главой региона. «Призываю как можно чаще общаться с бизнесом и те проблемы, которые есть, не замыкать на уровне органов местного самоуправления, а своевременно сигнализировать в Правительство региона, чтобы мы могли подключаться к решению поставленных задач», — подчеркнул вице-губернатор.

Предприниматели и инвесторы Самарской области также могут направлять свои обращения на единый ресурс для бизнеса, созданный на базе платформы «Решаем вместе». Возможность подачи обращений заработала на сайте интернет-приемной губернатора Самарской области https://vopros.samregion.ru/, официальных сайтах всех органов исполнительной власти, институтов развития предпринимательства и муниципальных образований региона.

Поддержка бизнеса в Самарской области ведется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».