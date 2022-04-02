В Самарской области подорожают хлебобулочные изделия

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В Самарской области грядет подорожание еще одной категории продуктов. Цена вырастет на хлебобулочные изделия. Об этом 63.RU рассказали на одном из профильных предприятий.

— Вопрос ценообразования стоит давно. Нам нужно больше субсидий, чтобы их сдержать. В феврале — марте выросли цены на сахар. Почему? ФАС до конца в этом вопросе не разобралась. Поставщики заявляют, что цена должна была подскочить, так как в 2021 году урожай свеклы был ниже, чем в предыдущем. Цена на маргарин выросла процентов на 50. Поднялись цены на упаковку. Даже мука у некоторых производителей подорожала. Март проходим уже с убытками из-за сильного удорожания сырья и материалов. Поэтому не повышать цены мы не сможем. Будем рассматривать вариант увеличения стоимости на 10%, — рассказала генеральный директор Самарского БКК Лидия Ерошина.

Но, по ее словам, цены останутся прежними примерно на 30 наименований продукции предприятия — они входят в список социально значимых товаров. В перечне — хлеб «Волжский», булка «Городская», батон «Столичный».

Также Лидия Ерошина отметила, что дефицита хлеба в магазинах опасаться не стоит:

— Страна производит столько пшеницы, что дефицита хлебобулочных изделий не может быть. Продукцию как выпускали, так и будем выпускать. Оснований волноваться нет. Когда 24 февраля началась спецоперация на Украине, я собрала сотрудников и сказала, что мы как работали, так и работаем. Продукция должна вовремя поступать в магазины.

Всего на территории Самарской области хлебобулочные изделия производят более 100 предприятий. Ежедневно они выпускают свыше 180 тонн продукции. Наиболее крупные — Самарской булочно-кондитерский комбинат, «Край Караван» (Тольятти), «Самарский хлебозавод № 5», «Хлеб» (Сызрань).

Фото: Дильдина Светлана