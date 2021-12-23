В Самарской области подняли расценки на сжиженный газ для населения

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В Самарской области пересмотрели тарифы на сжиженный газ для населения, который доставляют в баллонах. Об этом сообщили представители регионального департамента ценового и тарифного регулирования.

— В первом полугодии 2022 года тарифы на голубое топливо останутся на прежнем уровне. Его установили еще осенью 2021 года. Граждане, которые используют газ для бытовых нужд, будут платить по 59,64 рубля за килограмм. В эту сумму входит также и доставка до потребителя. Аналогичный объем газа, но без доставки, обойдется в 37,64 рубля. При продаже топлива из групповых резервуарных установок тариф составляет 26,72 рубля, — пояснили в профильном департаменте.

Такие расценки будут действовать до 1 июля 2022 года. Во втором полугодии тарифы изменятся, пишет 63.ру.