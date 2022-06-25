В Самарской области поднимут стоимость аренды жилья

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Правительство Самарской области проиндексировало максимальный размер платы за наём квартир из социального жилого фонда. Тариф установили в расчете на один квадратный метр общей площади.

Наём жилого помещения — один из видов арендных отношений. Жилищный фонд социального использования формируют власти населенных пунктов для проживания малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в жилых помещениях на условиях договора социального найма.

— Тарифы увеличили на 7,34%. При расчетах за основу брали индекс потребительских цен в Самарской области за минувший год, — указано в постановлении правительства Самарской области.

В Самаре тариф составит 262,78 рубля за 1 кв. метр для арендаторов квартир в домах высотой до 5 этажей и 299,45 рубля за 1 кв. метр для арендаторов квартир в домах высотой более 6 этажей. Установили расценки и для других муниципалитетов.

Обозначенные в постановлении правительства цифры — максимально возможные тарифы. То есть окончательный размер платы должны установить власти муниципалитетов, не выходя за указанные пределы.

При этом планируется и рост тарифов ЖКХ. Подорожают холодная и горячая вода, отопление и канализация, электроэнергия. Также увеличатся тарифы на газ, пишет 63.ру.