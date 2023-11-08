В Самарской области открылась новая молочная ферма

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Новая молочно-товарная ферма начала работу в Шенталинском районе. Открытие фермы на 632 головы крупного рогатого скота стало первым этапом реализации масштабного инвестиционного проекта по созданию животноводческого комплекса на 1264 молочные коровы.



Данный проект внесён в Перечень стратегических инвестиционных проектов Самарской области, и находится на особом контроле Губернатора и Правительства. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно отмечал важность поддержки животноводства, поскольку эта подотрасль АПК не только обеспечивает жителей качественными местными продуктами питания, но и создает круглогодичные рабочие места на сельских территориях. «Развивать собственное животноводство просто необходимо – это вопрос продовольственной безопасности, - отмечал ранее Губернатор. – Животноводство в сельском хозяйстве – это следующий технологический передел, создающий добавочную стоимость, это новые рабочие места, круглогодичная занятость сельчан».



В рамках проекта в селе Карабикулово Шенталинского района будет создано 86 новых рабочих мест.



Новая ферма включает в себя доильно-молочный блок с оборудованием доильного зала типа «елочка» и 4 коровника. В ближайшей перспективе – строительство еще четырех сооружений.



«Этот проект собрал все, что есть передовое сейчас в отрасли: это и кровля с коньком-окном, и продуманная система вентиляции, и теплые галереи, соединяющие все пять корпусов. Главное - здесь животным хорошо и просторно», - сказал учредитель ООО «Карабикулово» Фуат Гарифов.



Современное оборудование дает возможность составлять и контролировать рацион всего стада, что позволит добиться хороших показателей по надоям. «Планируется получать более 8,5 тысяч литров молока на каждую молочную корову в год, но благодаря современным подходам и разработкам есть и точки роста, вполне возможно получать до 10 тысяч литров молока в год», - поделился планами зоотехник предприятия Рафик Бикмухаметов.



«Новая ферма - это первый этап реализации инвестиционного проекта, который поддержан Правительством Самарской области и лично Дмитрием Игоревичем Азаровым. В планах - уже в следующем году начало строительства второй очереди молочного комплекса», - говорит Глава муниципального района Шенталинский Самарской области Александр Лемаев.



«Инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства дороги и важны региону. Отрадно, что сегодня производственная деятельность животноводческих предприятий вышла на качественно новый уровень: это касается и условий содержания, кормления сельхозживотных, и организации труда работников. Грамотное управление животноводческими комплексом сделало предприятие самодостаточным. Здесь создан полный цикл производства: от полевых работ до доставки готового продукта потребителю», – подчеркнула врио заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Рузалия Насырова.



За 9 месяцев текущего года производство молока в хозяйствах всех категорий составило 357,7 тыс. тонн, что на 8,7 тыс. тонн выше уровня 2022 года. В Самарской области ежегодно отмечается рост продуктивности дойного стада в сельскохозяйственных организациях. По итогам 2022 года она составила 7075 кг, что на 305 кг выше уровня 2021 года. Прибавка по данному показателю ожидается и в текущем году.