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В Самарской области названы лидеры по зарплатным предложениям в сфере производства

26 февраля 2025 09:36
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В Самарской области названы лидеры по зарплатным предложениям в сфере производства

Сервис по поиску работы Зарплата.ру проанализировал вакансии, размещенные в сфере производства в Самарской области, и отметил рост зарплатных предложений для специалистов сферы, а также откликов на предложения работодателей.

За год в сфере производства медианные зарплатные предложения выросли на 14%. Наибольшее увеличение отмечается у инженеров-электриков (+17% — 53 тыс.рублей), у токарей (+11% — 100 тыс.рублей), у операторов производственной линии (+8% — 52,5 тыс.рублей), у мастеров участка (+4% — 60 тыс.рублей). 

В производстве наметилась стабилизация ситуации. Рост числа вакансий относительно декабря минувшего года составил всего 3% при приросте числа откликов за год на 53%. 

На сегодняшний день зарплатные предложения для работников производств — в числе лидирующих в сравнении с другими профессиональными отраслями, и зачастую они более привлекательны для соискателей, что демонстрирует активный рост откликов на вакансии, поскольку зарплата — основной мотивационный инструмент в найме.  При этом зарплатные предложения в ближайшем будущем не будут расти такими же темпами как годами ранее. В сложившейся ситуации работодателям предстоит удержать специалистов, в том числе сохранить конкурентоспособные заработки. 

Более того, стоит отметить, что дефицит кадров низкоквалифицированного рабочего персонала в некоторой мере смягчился в конце минувшего года, но спрос на узкие высококвалифицированные кадры сохраняется. В большинстве производственных профессий высокий порог входа, который требует необходимого опыта и квалификации. 

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