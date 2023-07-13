в Самарской области началась уборочная кампания

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Аграрии Самарской области приступили к сбору урожая. Традиционно первыми в поле вышли предприятия южных муниципальных районов области. В настоящее время работы ведутся в 13 муниципалитетах, собрано 100 тыс. тонн озимых зерновых культур при средней урожайности 29,4 ц/га. Площадь под уборку составляет 471 тыс. га.

Обеспечение продовольственной безопасности – приоритетная задача, поставленная Главой региона Дмитрием Азаровым перед агропромышленным комплексом. «Сельское хозяйство Самарской области является сегодня одним из наиболее динамичных секторов экономики. В прошлом году в регионе собран крупнейший за 45 лет урожай. 3,66 миллиона тонн зерна при рекордной урожайности 32,1 центнера с гектара», – сказал Губернатор в своем Послании депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона. В 2023 году перед агропромышленным комплексом Самарской области стоит задача произвести 2,4 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур, 1 млн. тонн масличных культур.

Наибольшая урожайность, согласно оперативной сводке, наблюдается в хозяйствах Кинельского района – 40,7 ц/га. Более 30 центнеров с круга получают предприятия Богатовского, Красноармейского, Пестравского и Хворостянского районов.

Старт началу уборочной кампании в рамках визита в Большеглушицкий район дал министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин. Он особо подчеркнул: «Всего зерновых и зернобобовых предстоит убрать на площади 1 млн 170 тыс. га. Видя это золото на полях, можно точно сказать, что мы будем с хлебом. Теперь его нужно собрать без потерь и сохранить».

Одним из факторов получения качественного урожая является применение минеральных удобрений. Именно на озимых культурах достигается наибольший эффект. В последние годы отмечается положительная динамика по применению минеральных удобрений хозяйствами области. Василий Блинов, заместитель директора «КХ Волгарь» муниципального района Большеглушицкий, отметил: «Конечно, не обошлось без проблем – ранняя весна, возвратные холода. Но с нашей стороны, что нужно было дать пшенице, все было дано. Внесли при посеве 50 кг аммофоса на гектар, а весной подкормили аммиачной селитрой - 150 кг на гектар».