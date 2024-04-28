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Православные верующие отмечают Вербное воскресенье 28 апреля

28 апреля 2024 11:19
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Православные верующие отмечают Вербное воскресенье 28 апреля

За семь дней до Пасхи православная церковь отмечает один из двунадесятых праздников — Вход Господень в Иерусалим. В России это торжество получило название «Вербное воскресенье». 

Вербное воскресенье — переходящий религиозный праздник. Его отмечают за неделю до Пасхи, даты которой каждый год сдвигаются. В 2024 году торжество выпадает на 28 апреля.

В праздник верующим рекомендуется посетить храм и поучаствовать в торжественном богослужении. Если накануне освятить ветви вербы не получилось, это можно сделать утром после литургии. В случае если нет возможности присутствовать в храме, нужно уделить время молитве дома.

После утренней службы разрешается отпраздновать в семейном кругу. При этом важно помнить об ограничениях, связанных с Великим постом. 

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