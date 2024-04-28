Жительница Новокуйбышевска перевела мошенникам более миллиона рублей

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В поисках дополнительного заработка 49-летняя жительница Самарской области заинтересовалась обучающими курсами по криптовалютной бирже и заполнила анкету для получения дополнительной информации. Спустя сутки с ней связалась неизвестная и представилась сотрудником одной из финансовых организаций. Вместе с ней женщина зарегистрировала онлайн-кошелек и купила криптовалюты на несколько тысяч рублей. Проверив кошелек через несколько дней, жительница Новокуйбышевска не обнаружила на нем купленных токенов. Поспешила проверить и приложение мобильного банка и обнаружила списание более миллиона рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.