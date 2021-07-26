В Самарской области могут выделить еще 100 млн рублей на реализацию инициатив жителей по программе "СОдействие"

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Правительство региона рассматривает возможность дополнительного выделения 100 млн рублей на реализацию инициатив жителей по программе "СОдействие". Об этом секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Дмитрий Азаров заявил на традиционной встрече со старшими по домам и активом МДК, ТОС и ЖСК.



На этот раз в режиме видео-конференц-связи и посредством соцсетей ключевыми проблемами территорий поделились жители Новокуйбышевска, Чапаевска, Безенчукского и Нефтегорского районов. В центре внимания – взаимодействие советов с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, а также вопросы капремонта МКД, сообщает Департамент информационной политики.



Дмитрий Азаров отметил, что подобные - «кустовые» - встречи с общественниками помогают глубже погружаться в проблематику муниципалитетов, в вопросы, которые волнуются каждого жителя. Кто, как не старшие по домам, председатели ТОС и ТСЖ детально знаю ситуацию, отметил секретарь регполитсовета.

- Вы делаете очень большое и нужное дело для всех жителей региона, - обратился он к общественникам. - Главная движущая сила позитивных преобразований – это, конечно, ваша энергия. Даже если вы нечасто слышите слова благодарности, знайте – ваша деятельность важна. Важна она и для меня. Рад, что небезразличных людей становится все больше.



Тему взаимоотношений с УК в своем выступлении подняла председатель совета МКД по ул. Школьная, 14 Безенчука Альбина Мелихова. По ее словам, у жильцов налажены конструктивные отношения с коммунальщиками – совместно составляется годовой план работ, собственники контролируют УК, а те в свою очередь, ориентируются на их пожелания. Но не все такими контактами могут похвастаться – порой опыта и знаний старших по домам не хватает, чтобы наладить равноправный диалог.



Глава ГЖИ Виктория Каткова сообщила Альбине Мелиховой, что семинары по актуальной повестке, в том числе по изменениям в законодательстве проводятся, и ведомство этот опыт будет расширять. В ближайшее время инспекция подготовит долгосрочный график выездных сессий, его опубликуют на сайте инспекции и в СМИ, чтобы был максимальный охват.



Помимо этого, Дмитрий Азаров предложил поддерживать ответственные и качественные УК, которые работают в связке с населением. И таких, отметил Дмитрий Азаров, немало. К примеру, им можно отдавать приоритет при рассмотрении вопросов благоустройства или участия в губернаторской программе «СОдействие».



Что касается последней, то Дмитрий Азаров напомнил: в Послании он озвучил, что к 250 млн рублей, которые заложены в бюджете на поддержку инициатив граждан, будет добавлено 50 млн рублей. Но уже сейчас рассматривается вопрос об увеличении суммы, чтобы удовлетворить максимум заявок.

- Впервые об этом говорю. Думаю, что порядка 100 млн рублей еще добавим на программу «СОдействие», понимая, как активно люди развернули свою деятельность по всей территории Самарской области. Отклик есть, инициатив становится больше, а значит все больше настоящих созидателей включается в работу. Это счастье - обустраивать родную землю, - подчеркнул секретарь реготделения.



Председатель МКД по улице Рясковой,79 Чапаевска Марина Кузнецова отметила, что дополнительная поддержка необходима. По ее словам, на 2021 году чапаевцы представили проекты на 18 млн рублей, однако получил зна создание комфортной среды во дворах в два раза меньше. Лимиты напрямую связаны с численностью населения.



Дмитрий Азаров предложил сделать отдельное голосование по дворовым территориям, по примеру голосования по общественным пространствам, чтобы лидеры имели преференции

- Давайте на эту тему поразмышляем, - обратился Дмитрий Азаров к однопартийцам.



В ходе дискуссии был затронут вопрос закрепления придомовых земельных участков в собственность жильцов МКД. По мнению нефтегорца Виктора Лескина (председатель совета МКД по улице Спортивная, 27) это станет дополнительной финансовой нагрузкой на людей.



Дмитрий Азаров отметил, что в этом вопросе нужно соблюдать «разумный баланс»: полностью переложить ответственность на жильцов – такая задача не стоит. Но частичная ответственность, по его мнению, должна быть – это вовлекает людей в сохранение того, что в конкретном дворе сделано.



Такой подход оправдал себя при запуске программы «Двор, в котором мы живем», когда Дмитрий Азаров был главой Самары.

- Если человек хоть копейку вкладывает, то, как показывает практика, он более бережно относится к новому двору, асфальтовому покрытию, спортплощадке. Дело не в размере, а в самом факте. С точки зрения вовлечения людей в реализацию проектов и в сбережения достигнутых результатов – такой подход оправдан. Но в полной мере перекладывать это на плечи жильцов, я думаю, эта задача непосильная, - отметил Дмитрий Азаров.



Огромный пласт вопросов был поднят по теме капремонтов МКД, качеству и срокам работ, восстановлению инфраструктуры после вскрышных работ во дворах и другим коммунальным вопросам. В решение конкретных вопросов жителей, на это обратил особое внимание Дмитрий Азаров, будут активно вовлекаться парламентарии – муниципальные, региональные и депутаты Госдумы от «Единой России».



На встрече вместе со старшими по домам присутствовали депутаты Самарской губернской думы Андрей Коновалов и Николай Панченко. Дмитрий Азаров поставил им задачу встретиться с жителями, соответственно, Новокуйбышевска и Нефтегорского района, и вместе с собственниками найти пути решения вопросов, которые они озвучили. Дмитрий Азаров подчеркнул: за частными вопросами ярче проявляются проблемы, чувствительные для каждого.

Фото: Андрей Савельев