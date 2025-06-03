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В Самарской области меняется производство спортивного инвентаря в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»

3 июня 2025 13:18
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в Самарской области меняется производство спортивного инвентаря в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»

В Самарской области продолжается реализация федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Проект направлен на модернизацию промышленных предприятий, улучшение производственных процессов и рост эффективности работы персонала.

Компания «ФСИ Аналитика» производит спортивный инвентарь. В рамках проекта специалисты предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) провели глубокий аудит одного из ключевых производственных потоков — выпуска козлов переменной высоты.

Для диагностики был запущен пилотный производственный цикл — партия из 20 единиц продукции. Это позволило детально проанализировать все этапы изготовления изделия: начиная с распила древесины на столярном участке, обработки металлических частей на слесарном участке и обшивки направляющих на швейном участке, заканчивая финальной сборкой и упаковкой готового изделия. Все три производственные линии сходились на одном участке — сборочно-упаковочном, где происходила комплектация изделий и их подготовка к отправке на склад готовой продукции.

В ходе анализа было выявлено более 40 проблемных точек.

«Мы разделили рабочую группу на несколько подразделений и прошлись совместно с экспертами РЦК по каждому этапу отдельно — это позволило нам точно диагностировать проблемы. Особенно много замечаний возникло на сборочно-упаковочном участке, где наблюдалась нехватка стандартов, несоблюдение приоритетов заказов и нерациональное использование оборудования. Сейчас мы активно работаем над этими вопросами», - поделился генеральный директор ФСИ «Аналитика» Александр Щелоков.

Благодаря взаимодействию с экспертами РЦК были приняты меры по устранению выявленных проблем. Сборочно-упаковочный цех выбран как эталонный участок для внедрения новых стандартов. Оборудование было перенесено в соседний цех, оптимизировано рабочее пространство, выделены зоны по приоритетам заказов. Начата разработка стандартных операционных процедур (SOP) для каждого этапа сборки, что позволит сотрудникам чётко понимать свои задачи и сроки выполнения. Проведена оптимизация упаковки: переход с трудоёмкой стрейч-плёнки на гофрокартон позволит сократить время упаковки в 3–4 раза.

«Наша задача — не просто выявить узкие места, но и дать предприятиям конкретные инструменты для их устранения, - рассказывает руководитель проектов РЦК Михаил Михайлов.Мы внедряем практики бережливого производства, обучаем персонал, помогаем настроить систему планирования и контроля. Важно, что сотрудники предприятия включились в процесс, понимают необходимость изменений и готовы к развитию. Пилотный участок станет основой для масштабирования успешного опыта на другие производственные линии».

В планах завершение полного цикла оптимизации сборочно-упаковочного участка.

В Самарской области с момента начала реализации проекта «Производительность труда» более 3200 сотрудников компаний получили знания о том, как использовать инструменты бережливого производства для повышения эффективности бизнес-процессов.

«В настоящий момент в регионе внедряют бережливое производство в рамках федерального проекта «Производительность труда» 198 компаний. Наша цель — повысить конкурентоспособность региональных производителей, создать условия для роста экспорта и развития внутреннего рынка», - отметил заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Сергей Тишин.

Более подробную информацию о федеральном проекте можно найти на официальных сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области.

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