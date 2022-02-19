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В Самарской области из аварийных домов планируют переселить 3500 человек

19 февраля 2022 11:36
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В Самарской области из аварийных домов планируют переселить 3500 человек

В 2022 году региональные власти планируют продолжить программы расселения местных жителей из аварийного жилья. Об этом стало известно в пятницу, 18 февраля, во время заседания в правительстве Самарской области.

— В прошлом году не удалось переселить 96 семей. В этом же планируем еще около 3500 тысяч человек, — пояснил министр строительства Самарской области Николай Плаксин.

Больше всего семей планируют расселить в губернской столице — 792. Застройщики предоставляют им квартиры в Промышленном, Куйбышевском, Кировском районах, а также в микрорайонах Волгарь и Новая Самара. Также в эту программу попали 95 семей, которые не удалось расселить в 2021 году.

— Самая большая проблема — это стоимость квадратного метра жилья. Мы направили застройщикам свою квартирографию. Однако пока достойных предложений нет. Предложения, которые нам поступили, начинаются от 80 тысяч рублей за квадратный метр, — сообщила мэр Самары Елена Лапушкина.

Глава региона ответил на замечание градоначальника.

— По ценам нужно искать компромиссы. Мы выручали застройщиков в период спада на строительном рынке. Сейчас они должны пойти навстречу по ценам в пиковый период, — объяснил свою точку зрения Дмитрий Азаров

В числе аутсайдеров программы оказался Октябрьск. Дело в том, что в течение 2021 года здесь не построили и не ввели в эксплуатацию ни одного жилого дома. Все квартиры, которые приобретали для переселенцев, приобретали на вторичном рынке.

— Для некоторых семей такой вариант предпочтительнее. Но строительство нового всё же в приоритете, — заявил губернатор.

Тем не менее, по словам мэра Октябрьска Александры Гожей, в городе строят дом на 16 квартир. Ключи от них планируют передать переселенцам до ноября 2022 года.

Такая же спорная ситуация возникла и в Кинеле. С 2018 года здесь не ввели в эксплуатацию ни одного дома, и все квартиры для семей также приобретали на вторичном рынке. Однако, по словам главы города Александра Прокудина, эту ситуацию планируют исправить уже в 2022 году.

— В поселке Усть-Кинельский приобрели земельный участок площадью 4000 квадратных метров. До 1 июня ожидаем выдачи разрешения на строительство, а до середины июня 2023 года — окончания всех работ. Туда планируем переселить 244 человека, — пояснил Александр Прокудин.

Оказалось, что в Кинеле планировали построить еще и жилой комплекс. Его возведение входило в программу комплексного развития территорий. Однако местные власти не смогли договориться с инвестором.

— Мне кажется, вы не понимаете важность этого проекта. Это фактически шаг к масштабной трансформации города. Следуя такой логике, не было бы новых детских садов, Дворца спорта, Самарского (Фрунзенского) моста, — парировал глава региона.

Одним из вариантов решения проблемы с аварийным и ветхим жильем считают его снос и застройку на этом же месте. Такую территорию комплексного развития выделили в Самаре, в границах улиц Ставропольской, Советской, Нагорной, Пугачевской. На месте 29 аварийных и ветхих домов хотят построить высотки, пишет 63.ру.

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