В Самарской области до конца 2021 будут созданы 3 креативных кластера на месте промзон и заброшенных зданий

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Самарская область стала одним из 10 финалистов первого этапа федеральной программы Rurban Creative Lab, направленной на создание креативных пространств на месте промзон и заброшенных зданий.

До конца 2021 года в регионе будут запущены три креативных кластера трёх разных типов на трёх разных территориях, включая сельские. Также в десятку финалистов вошли Ульяновская, Иркутская, Тюменская, Свердловская, Новгородская, Новосибирская, Рязанская области, Удмуртская республика и Ханты-Мансийский автономный округ. Площадки, которые будут преобразованы в креативные пространства, станут известны в конце апреля.



На участие в Rurban Creative Lab - самой масштабной в России программе по созданию креативных кластеров на месте промзон и заброшенных зданий – поступило 3339 заявок из 81 российского региона. Цель проекта - разработать и запустить механизмы преобразования не участвующих в хозяйственном обороте площадок в локации, где сформируются сообщества творчески-ориентированных предпринимателей. Программа реализуется Агентством стратегических инициатив (АСИ) в партнерстве с ДОМ.РФ. Задача по созданию в регионах креативных кластеров на территориях бывших промышленных предприятий и заброшенных объектах недвижимости была поставлена президентом Владимиром Путиным в конце прошлого года.