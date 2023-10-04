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В Самарской области для IT-специалистов вновь доступна региональная мера поддержки

4 октября 2023 12:12
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В Самарской области для IT-специалистов вновь доступна региональная мера поддержки

Компенсация расходов в размере 50% от уплаченных процентов по ипотечному кредиту за предыдущий год.

IT-специалисты получают возможность безвозмездной компенсации из областного бюджета расходов на сумму до 200 тыс. рублей в год (с учетом софинансирования со стороны IT-компании-работодателя).

О необходимости предусмотреть дополнительные меры поддержки IT-отрасли неоднократно заявлял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встречах с IT-сообществом региона.

Претендовать на компенсацию могут IT-специалисты в возрасте до 44 лет (включительно) со стажем работы в должности, включенной в перечень должностей IT-специалистов, не менее 6 месяцев.
Подать документы на компенсацию можно в департаменте информационных технологий и связи Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Николая Панова 16, кабинет 103 по вторникам с 15:00 до 18:00. Подробнее о выплате можно узнать здесь: https://dit.samregion.ru/2023/09/27/13887/.

«Региональные власти на протяжении последних лет оказывают всестороннюю поддержку отрасли IT, способствуя созданию современной инфраструктуры, формированию комфортных условий для жизнедеятельности профильных компаний, подготовки и удержания кадров. Так, по инициативе Дмитрия Азарова IT-специалисты Самарской области с 2020 года получили возможность компенсировать половину расходов на уплату процентов по ипотечному кредиту. Все эти меры поддержки, в первую очередь, являются инструментом мотивации для самарских IT-компаний, которые позволят удерживать на местах специалистов», - отметил врио заместителя председателя правительства – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Напомним, это не единственная региональная мера поддержки для IT-специалистов, действующая в Самарской области. Так, айтишники могут улучшить жилищные условия в рамках льготной ипотечной программы, оператором которой выступает ДОМ.РФ. Ставка по ипотеке составит не более 2% годовых. Такие условия, кроме Самарской области, предлагают еще три региона: Калужская, Липецкая и Белгородская области. Максимальный размер ипотечного кредита в Самарской области составляет 8 млн рублей. Минимальный размер первоначального взноса – 20%, для оплаты можно использовать не только собственные средства, но и материнский капитал и другие субсидии, и меры поддержки региона. В 2023 году такой мерой поддержки уже воспользовались 32 человека.

Подробнее о федеральных и региональных мерах поддержки IT-специалистов можно узнать на сайте департамента https://dit.samregion.ru/category/podderzhka-it-otras.. в телеграм-канале @цифра63 (https://t.me/ditis_so) и по телефону 214-54-82.

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