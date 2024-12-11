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В Самарской области активно развивается агрострахование с государственной поддержкой

11 декабря 2024 13:59
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В Самарской области активно развивается агрострахование с государственной поддержкой

В Самарской области за 2024 год более чем в 2 раза увеличилось количество сельхозтоваропроизводителей, решивших застраховаться с государственной поддержкой. О новых направлениях развития агрострахования в интересах производителей рассказали на областном семинаре «Агрострахование: актуальность в 2025 году, проблемы и работа над ошибками». Мероприятие было организовано для сельхозтоваропроизводителей региона и прошло при участии представителей Национального союза агростраховщиков и страховых компаний.

Агрострахование в Самарской области активно развивается. Так, если в 2021 году программами агрострахования воспользовались 47 сельхозорганизаций и было заключено 77 договоров страхования с государственной поддержкой, то с начала этого года — 115 организаций и 152 договора.

Аграрии отмечают, что механизм работает. В уходящем году четыре сельскохозяйственные организации региона получили выплаты по договорам страхования от чрезвычайных ситуаций на сумму 9,7 млн рублей, при этом затраты на страхование для этих организаций составили лишь 360 тыс. рублей.

«В Самарской области мы уже решили задачу об информировании сельхозтоваропроизводителей об агростраховании. Сейчас мы стремимся научить аграриев максимально эффективно использовать существующие инструменты и программы», — сообщила Рузалия Насырова, врио заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области — руководителя департамента экономики и бюджетной политики в АПК.

Участникам семинара рассказали об изменениях законодательства в сфере агрострахования: о снижении максимального размера франшизы с 50% до 30% от страховой суммы, об ускоренном перечислении 50% от суммы страховой выплаты, об упрощении порядка подтверждения ряда явлений по договорам мультирискового страхования и др.

В рамках мероприятия были даны рекомендации, которые помогут самарским сельхозтоваропроизводителям более эффективно использовать механизм агрострахования с государственной поддержкой.

Отметим, что в Самарской области перечень мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей регулярно расширяется. В этом году по инициативе Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева увеличен почти в три раза размер единовременных денежных выплат для молодых специалистов с высшим, средним и начальным профессиональным образованием — до 207 тыс. рублей. Введена новая мера поддержки — субсидии для сельскохозяйственных товаропроизводителей на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт животноводческих помещений и откормочных площадок для содержания крупного рогатого скота. Возместить можно до 50% фактических затрат.

С нового года, в рамках реализации мероприятий программы социально-экономического развития региона, будет введена еще одна мера государственной поддержки – возмещение затрат на приобретение минеральных удобрений.

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской област

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