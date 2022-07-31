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В Самаре зафиксировано снижение цен на вторичное жилье в июле

31 июля 2022 10:42
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В Самаре зафиксировано снижение цен на вторичное жилье в июле

Цены на вторичное жилье в областной столице идут на спад. Тенденция к этому наметилась еще весной, но ощутимой разница стала только сейчас, да и динамика пока незначительная. 

Согласно исследованиям Самарский областного Фонда жилья и ипотеки стало понятно, что хоть и слабо, но цена на "вторичку" все же падает. В июне 2022 средняя стоимость квадратного метра жилья составила 97 604 рубля, тогда как в мае 2022 года - 97 794 рубля. Конечно, разница не очень большая - всего около двухсот рублей или 0,19%, но эксперты отмечают, что не все так просто, как может показаться.

"Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то цены, напротив, выросли - в июне 2021 года средняя стоимость квадратного метра жилья равнялась 70 022 рублям. Рост составил +27 582 рублей (39,39%)", - пояснила главный специалист мониторинга рынка СОФЖИ Надежда Орехова.

Ситуация на рынке жилья сложилась следующим образом: наиболее дешевыми стали "двушки", квадратный метр в которых стоит 94 395 рублей. Цена на "квадрат" в трехкомнатной квартире составила 95 412 рублей, а вот «однушки» оказались наиболее дорогими - в них квадратный метр стоит 102 181 рублей.

Многие эксперты отмечают, что несмотря на малую интенсивность процесса, стоимость недвижимости постепенно идет на спад. Еще этой зимой цена квадратного метра на рынке вторичного жилья была довольно высока, но во втором квартале 2022 года пошла тенденция на снижение. Наметилась она с апреля. Но изменился и рынок - предложений стало гораздо больше: в сравнении с маем число реализуемой вторичной недвижимости выросло на 13,11%, а с январем - сразу на 65,29%, пишет ГТРК Самара.

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