В Самаре выставят на продажу крупный завод

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Самарскому заводу «Рейд-1» предстоит пройти еще одну процедуру торгов. Такой вывод можно сделать из решения Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда.

ЗАО «Рейд-1» — правопреемник завода «Рейд». Он располагается на улице Неверова, 39 в поселке Шмидта (Запанском). В советские годы предприятие относилось к военно-промышленному комплексу. Оно производило системы защиты и управления для атомных реакторов военно-морских судов. Позже завод стал приборостроительным. Там выпускали системы автоматики и защиты ядерных энергетических установок, приборы измерения давления и уровня жидкости.

В 2011 году «Рейд-1» начали банкротить. И процедура не завершилась до сих пор. Чтобы расплатиться с долгами организации, имущество пустили с молотка. Но результаты торгов стали предметом судебного разбирательства. Победителем признали сестру известного бизнесмена Алексея Шаповалова — Ольгу. Она купила промплощадку за 49,9 миллиона рублей. Причем изначально имущество оценивали в 700 миллионов рублей.

Однако всю процедуру пришлось «отмотать» назад. Другой участник торгов — сызранский предприниматель, владелец производства пластмассовых изделий и отеля Арарат Назаретян — вместе со своим представителем Сергеем Тучиным потребовали признать сделку незаконной. И региональный арбитраж их поддержал. Однако Ольга Шаповалова оспорила это решение в 11-м арбитражном апелляционном суде. Разбирательство затянулось.

В 2021 году производство по делу и вовсе приостановили. Причиной стала смерть Ольги Шаповаловой. Пришлось ждать полгода, чтобы выяснить, кто стал наследником бизнесвумен. И им оказался не кто иной, как ее брат Алексей Шаповалов. Однако ни он, ни его противники не выиграли процесс. Судебная коллегия апелляционной инстанции отменила результаты торгов, не признав никого победителем.

— Признать недействительными протоколы о недопуске представителя Арарата Назаретяна — Сергея Тучина, к участию в аукционе, о результатах проведения торгов, а также договор купли-продажи, заключенный между конкурсным управляющим завода и Ольгой Шаповаловой. Вернуть ее наследнику 49,9 миллиона рублей. Восстановить право собственности ЗАО «Рейд 1» на объект недвижимости, — постановила судебная коллегия.

Решение апелляционной инстанции уже вступило в силу, а значит уже можно проводить новые торги. Но бизнесмены, проигравшие спор, смогут обжаловать его в арбитражном суде Поволжского округа в Казани. На это у них есть один месяц, пишет 63.ру.