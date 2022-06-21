В Самаре установят стоимость содержания одной собаки в приюте

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В Самарской области готовятся законодательные изменения, которые установят стоимость содержания одной собаки в приюте. Речь идет об агрессивных собаках, которых нельзя выпустить в естественную среду. Об этом речь шла на заседании комитета по местному самоуправлению Самарской губернской думы.

— Предлагается установить сумму суточного содержания одной агрессивной собаки в приюте — 100 рублей, — сообщили в региональном парламенте.

Сейчас в Самарской области зарегистрировано 7828 безнадзорных собак, 5 тысяч из них уже прошли через систему отлова, стерилизации, вакцинации и выпуск в естественную среду. А тех, кого выпустить по объективных причинам нельзя, то есть агрессивных собак, содержат в приюте.

В 2022 году чиновники заключили один контракт по обращению с безнадзорными животными на сумму 27 миллионов рублей. На подходе — второй.

Проблема отлова бродячих собак как никогда актуальна для областной столицы, пишет 63.ру.