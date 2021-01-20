В Самаре спрос на вторичное жилье вырос на 23%

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По итогам 2020 спрос на вторичное жилье превысил аналогичные показатели предыдущего года на 35%, несмотря на повышение цен и экономическую нестабильность, выяснили аналитики Авито Недвижимости.

Снижение востребованности вторичной недвижимости по стране во II квартале (-22% к I кварталу) компенсировалось ростом спроса на нее в течение последующего III квартала (+57% ко II кварталу). При этом цены в течение года стабильно росли — в годовом выражении (IV квартал 2020 к IV кварталу 2019) их динамика составила +8%. Одновременно, в Москве в последнем квартале прошлого года стоимость квадратного метра во вторичной недвижимости почти в 4 раза превысила средние по стране (более 230 тысяч рублей за кв.м). В Самаре спрос на жилье этого сегмента за год увеличился на 23%, а средняя цена квадратного метра — на 2%.

В начале года на рынке вторичного жилья наметилась положительная динамика: спрос на него по итогам I квартала оказался на 9% выше в сравнении с IV кварталом 2019 года. Однако в следующем квартале кризисные явления, связанные с пандемией и массовым локдауном, предопределили закономерное снижение интереса покупателей к приобретению недвижимости. Как следствие, спрос на вторичном рынке сократился на 22% в указанный период. Но уже в III квартале мы стали свидетелями ажиотажного спроса на вторичные квартиры, когда потребительский интерес к ним вновь вырос на 57%. На это повлияли выгодные ипотечные предложения ввиду последовательного снижения ключевой ставки ЦБ, поддержка молодых семей путем упрощения использования маткапитала, а также колебания курсов валют. По мере ослабления ограничений, введенных из-за пандемии, россияне задумались о приобретении квартиры в качестве надежного способа сохранить накопления в условиях экономической нестабильности. Те, кто только планировали покупку жилья, активизировались с реализацией этих планов из опасений, что квартиры резко подорожают. Росту спроса на вторичку способствовали и низкие ставки по банковским вкладам: на фоне снижения их доходности вложение сбережений в недвижимость с целью последующей сдачи в аренду стало представляться более выгодной инвестицией.

Несмотря на замедление роста спроса в IV квартале, уровень востребованности вторичного жилья остался почти таким же, как осенью: по сравнению с аналогичным периодом 2019 года общероссийский показатель спроса увеличился на 35%. В Самаре его показатели выросли на 23%. Структура спроса на разные виды вторичной жилой недвижимости в течение года оставалась практически неизменной. Как и в 2019 году, в последнем квартале 38% покупателей отдавали предпочтение двухкомнатным квартирам, 36% — однокомнатным, на третьем месте по популярности расположились трехкомнатные объекты (18% спроса). По этим параметрам прослеживается отличие вторичного сегмента от рынка новостроек, на котором большая доля спроса покупателей приходится на однокомнатные квартиры и студии.

В то же время объем предложения вторичных объектов с начала года последовательно уменьшался: в I квартале 2020 снижение составило чуть меньше 1% по отношению к концу 2019 года, а во II квартале показатели упали на 10% в сравнении с первым кварталом. Вероятно, собственники стали использовать недвижимость в целях самоизоляции или заняли выжидательную позицию из-за изменений спроса и колебаний курсов валют, что привело к приостановке продаж некоторых объектов. К тому же, средний срок покупки и продажи квартир на вторичном рынке также сокращался — покупатели и продавцы торопились с принятием решений, за счет чего сделки совершались более быстро. В III квартале рост спроса стимулировал увеличение и уровня предложения — до 8%, что практически позволило вернуть позиции начала года. При этом по итогам IV квартала 2020 года оно опустилось на 9% и оказалось на 11% ниже, чем в IV квартале 2019: многие ликвидные варианты были распроданы. В Самаре уровень предложения снизился на 23%.