В Самаре создадут комиссию по борьбе с нелегальными ларьками

177

В Самаре началась новая волна борьбы с незаконными павильонами. Начать решили с Красноглинского района. С этой целью городская администрация сформировала профильный совет.

— Создать комиссию по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению некапитальных строений, в том числе временных построек, киосков и навесов, самовольно установленных и незаконно расположенных на территории Красноглинского внутригородского района, — говорится в постановлении мэрии.

В состав комиссии вошли 7 чиновников администрации района, пишет 63.ру.

В 2022 году в Самаре зачистили три крупных места скопления ларьков и павильонов. В июне 2022 года начался снос рынка на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Фадеева. Его владельцы решили устроить местную реновацию.

Потом принялись за нелегальные торговые ряды на улице Владимирской. Там хотят открыть круглогодичную ярмарку. Конкурс на ее организацию выиграл частник.

Одновременно с этим началась зачистка рынка «Шапито». На его месте начали строить торговый центр.