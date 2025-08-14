В Самаре сильно подорожало сгущенное молоко

188

На полках самарских сетевых магазинах неожиданно подорожало сгущенное молоко. Любители сладкого отметили, что все молоко, изготовленное по советским ГОСТам и упакованное в жестяные банки, резко взлетело в цене.

Сегодня даже по акции тяжело найти банку дешевле 126 рублей. В то время как средняя цена за лакомство — выше 150 рублей. В то время как ещё пару недель назад банку можно было найти по цене, не превышающей 110 рублей. Таким образом, подорожание произошло примерно на 10 процентов.

Подорожание цен на сгущенное молоко может быть связано с увеличением расходов на сырье и упаковку. Стоимость молочных товаров продолжает повышаться из-за роста затрат на всех этапах производства. Об этом, в частности, журналистам заявляла директор по коммуникациям «Союзмолоко» Мария Жебит на фоне обсуждений госрегулирования цен.

Подорожание в магазинах коснулось именно сгущенного молока, но не «сгущенки». Первое название защищено законом, ведь в такой продукт производитель не может добавлять какие бы то ни было растительные жиры, в том числе и пальмовое масло. Однако по соседству с настоящим «сгущенным молоком» можно найти более дешевые аналоги — часто по вкусу они очень напоминают молоко, но состав иной, пишет ГТРК-Самара.