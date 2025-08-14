Я нашел ошибку
Главные новости:
Лучшие спортсмены будут представлять Самарскую область на всероссийских соревнованиях сотрудников полиции.
Более сорока полицейских региона приняли участие в соревнованиях по преодолению полосы препятствий со стрельбой
Автопарк подразделений областной противопожарной службы пополнился 3 пожарными автоцистернами на базе МАЗ.
Пожарным-спасателям областной противопожарной службы вручили ключи от новой техники
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +22, +24°С.
15 августа в регионе кратковременный дождь, местами гроза, до +25°С
На встрече губернатора с активными жителями Рощинского обсуждался широкий круг вопросов, связанных с развитием поселка, его инфраструктуры и благоустройства.
Вячеслав Федорищев принял решения по дополнительному развитию поселка Рощинский
Она несколько месяцев назад пришла работать в ООО «Центр диспетчерского контроля» в качестве оператора мониторинга наземного транспорта.
Супруга участника СВО нашла свое призвание с помощью службы занятости региона
Она предназначена для оснащения профессиональных училищ и профильных учебных центров, а также для обучения сотрудников предприятий.
Самарская компания представила робоплатформу для практического обучения автоматизации
В настоящее время в регионе в различной стадии реализации находятся более 300 проектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн рублей.
В облправительстве обсудили вопросы повышения устойчивости экономики
В Самарской области формируется активное сообщество участников, готовых воплотить свои идеи в жизнь.
Молодежь Самарской области примет участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов
Мероприятия
В Самаре пройдет хакатон и фестиваль креативных индустрий «Креатив на Волге»
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
В Самаре сильно подорожало сгущенное молоко

14 августа 2025 11:23
188
В Самаре сильно подорожало сгущенное молоко

На полках самарских сетевых магазинах неожиданно подорожало сгущенное молоко. Любители сладкого отметили, что все молоко, изготовленное по советским ГОСТам и упакованное в жестяные банки, резко взлетело в цене.

Сегодня даже по акции тяжело найти банку дешевле 126 рублей. В то время как средняя цена за лакомство — выше 150 рублей. В то время как ещё пару недель назад банку можно было найти по цене, не превышающей 110 рублей. Таким образом, подорожание произошло примерно на 10 процентов.

Подорожание цен на сгущенное молоко может быть связано с увеличением расходов на сырье и упаковку. Стоимость молочных товаров продолжает повышаться из-за роста затрат на всех этапах производства. Об этом, в частности, журналистам заявляла директор по коммуникациям «Союзмолоко» Мария Жебит на фоне обсуждений госрегулирования цен.

Подорожание в магазинах коснулось именно сгущенного молока, но не «сгущенки». Первое название защищено законом, ведь в такой продукт производитель не может добавлять какие бы то ни было растительные жиры, в том числе и пальмовое масло. Однако по соседству с настоящим «сгущенным молоком» можно найти более дешевые аналоги — часто по вкусу они очень напоминают молоко, но состав иной, пишет ГТРК-Самара.

