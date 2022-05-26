В Самаре прошло заседание Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

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В центре внимания участников совещания были вопросы охраны труда работников и меры по профилактике производственного травматизма на предприятиях областной столицы, легализация трудовых отношений, меры социальной поддержки населения.

Ветераны, граждане с ограниченными возможностями, многодетные семьи, дети-сироты, медицинские работники получают соцвыплаты. Сейчас в Самаре оказывается 69 мер поддержки, из них 28 - за счет городского бюджета.



В 2021 году 221 человек получил социальную выплату на приобретение жилья, а в этом году планируется, что ее перечислят 293 заявителям. Еще одна мера поддержки – выплаты за ремонт жилых помещений отдельным категориям граждан.



Предусмотрены средства на матпомощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.



Одним из центральных вопросов на заседании Трехсторонней комиссии была легализация трудовых отношений на территории города.