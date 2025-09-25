Я нашел ошибку
Полицейские посетили несколько образовательных учреждений: ГБПОУ СПК, ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань, ГБОУ СОШ №9 г. Сызрань, ГБОУ ООШ №11 г.о. Сызрань, ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани, ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск. 
Сызранские транспортные полицейские приняли участие в родительских собраниях, приуроченных ко Дню безопасности
Участниками заключительного этапа стали 100 человек со всей страны.
Самарский педагог стала абсолютным победителем конкурса «Сердце отдаю детям»
Специалисты министерства финансов региона посетили РКЦ «Прогресс».
В Самаре прошла выездная лекция по финансовой грамотности для сотрудников РКЦ «Прогресс»
«Вопрос с поставками топлива будет урегулирован», — отметил Вячеслав Федорищев.
Вячеслав Федорищев о ситуации с продажей бензина АИ-92 в Самарской области
Особое внимание полицейские уделили статистике аварийных ситуаций с участием молодых водителей и возможным последствиям нарушений ПДД.
Полицейские региона провели профилактические беседы с курсантами автошкол
В ходе проведения мероприятия были осуществлены выезды по месту жительства правонарушителей-должников, которые в установленный срок не оплатили штраф.
Самарские транспортные полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +11, +13°С.
26 сентября в регионе без осадков, до +13°С
В центрах амбулаторной онкологической помощи выявляют рак на ранних стадиях.
В Самарской области работают 12 центров амбулаторной онкологической помощи
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
В Самаре прошла выездная лекция по финансовой грамотности для сотрудников РКЦ «Прогресс»

25 сентября 2025 16:44
57
Специалисты министерства финансов региона посетили РКЦ «Прогресс».

В Самаре прошла выездная лекция по финансовой грамотности для сотрудников РКЦ «Прогресс» – одного из ключевых промышленных предприятий региона. Мероприятие состоялось в рамках реализации плана по повышению финансовой культуры населения Самарской области. «Финансовый десант» уникален тем, что ведущие специалисты финансово‑налоговой сферы приезжают прямо на предприятие и в понятной форме отвечают на конкретные вопросы – от личного бюджета и налогов до долгосрочных накоплений.

Представитель министерства финансов Самарской области, главный консультант управления государственного долга и финансовых рынков Елена Ладыженко представила сотрудникам Программу долгосрочных сбережений (ПДС) и объяснила, как она работает, кому подходит и на каких условиях формируются накопления. По словам эксперта, ПДС стремительно набирает популярность в регионе: за последние четыре месяца число договоров о вступлении в программу в Самарской области выросло более чем в полтора раза — до 160 тысяч. Взносы участников увеличились почти на треть, а по состоянию на 1 августа 2025 года общий объем инвестиций жителей региона в собственное будущее превысил 7,4 млрд рублей.

«Финансовая грамотность – это часть производственной эффективности. Когда сотрудники уверенно управляют личными финансами и понимают, как работают инструменты вроде ПДС, выигрывают все: и люди, и предприятие. Выездные лекции позволяют без отрыва от работы получить достоверную и прикладную информацию», – подчеркнула представитель областного минфина.

От региональной налоговой службы выступила главный государственный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Самарской области Татьяна Папухина. Она наглядно показала возможности электронного сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»: как подключиться, настроить, оплатить или оформить декларацию – эти и другие вопросы осветила главный государственный налоговый инспектор в своём выступлении.

Также во встрече участвовал эксперт Банка ВТБ Ярослав Юрченко, он рассказал о практических преимуществах зарплатной карты и современных сервисов, а также о шагах присоединения к Программе долгосрочных сбережений – на что обратить внимание в условиях, как планировать регулярные взносы и выстраивать личную стратегию накоплений.

После лекции спикеры подробно ответили на вопросы слушателей и провели индивидуальные консультации для всех желающих.

«Финансовая грамотность сегодня играет важнейшую роль в нашей жизни. Руководство РКЦ «Прогресс» заинтересовано в проведении подобных встреч со специалистами финансовой сферы, которые позволяют сотрудникам предприятия получить подробную, и, самое главное, достоверную информацию», — отметил заместитель генерального директора АО «РКЦ «Прогресс» по персоналу Александр Федорович Картавенко.
Организаторы отметили высокий интерес к теме и заявили о планах продолжить практику проведения «Финансового десанта» на предприятиях региона. 

 

Фото:  министерство финансов СО 

 

