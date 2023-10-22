в Самаре прошла областная ярмарка вакансий

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Среди пришедших на ярмарку - не только безработные, но и много студентов. Вакансии им предложили промышленные предприятия региона.

В их числе - ведущие организации оборонно-промышленного комплекса (РКЦ "Прогресс", "ОДК-Кузнецов", "Авиаагрегат"). Объемы производства на предприятиях растут благодаря госзаказу, сейчас они особенно нуждаются в новых кадрах.

Губернатор Дмитрий Азаров ранее поставил задачу перед Правительством области и профильными ведомствами оказывать содействие предприятиям ОПК.

- Вопросы роста объема гособоронзаказа имеют первостепенное значение для всей страны. Оружие победы, как известно, куется в тылу. Поэтому так важна эффективная работа предприятий ОПК. Не сомневаюсь, что выполним все поставленные перед нами задачи. Оборонно-промышленный комплекс станет в том числе и драйвером экономического развития региона, основой нашего технологического суверенитета, - подчеркнул глава региона.