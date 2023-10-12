В Самаре пройдет ярмарка вакансий

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Масштабное событие для тех, кто ищет работу или хочет сменить сферу своей деятельности - ярмарка вакансий в Самаре.

Где пройдет ярмарка? Город Самара, ул. Красноармейская, 131 (ТК «Гудок»).

На ярмарке вакансий вы сможете:

Встретиться с представителями различных компаний и узнать о доступных вакансиях

Познакомиться с работодателями, задать вопросы и получить более подробную информацию об условиях работы

Получить полезные советы от карьерных консультантов по трудоустройству

Расширить свой профессиональный кругозор и найти информацию о перспективных сферах деятельности

Найти работу, о которой вы давно мечтали

Ждем вас 21 октября / 12:00 - 14:00 / ТК «Гудок», г. Самара, ул. Красноармейская, 131