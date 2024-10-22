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Полицейские и общественники региона проводят мероприятия в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

22 октября 2024 14:25
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Сотрудники полиции провели беседу с подростками в Детском Епархиальном Образовательном Центре «Радость моя» в Новокуйбышевске.

Сотрудники полиции провели беседу с подростками в Детском Епархиальном Образовательном Центре «Радость моя» в Новокуйбышевске. Школьникам напомнили о тяжелых моральных и физических последствиях употребления наркотиков.

 Аналогичное мероприятие прошло и в Волжском районе. 

Сотрудники полиции напоминают, что любой неравнодушный гражданин может позвонить и сообщить круглосуточно об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ. По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка. Сообщить обо всех фактах распространения наркотических средств и психотропных веществ можно:
- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 921-22-23, или в дежурные части территориальных органов внутренних дел, или по номеру «102»;
- на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис «Прием обращений», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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