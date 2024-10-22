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 «Контур» и АНО «Цифровая экономика» расскажут школьникам губернии  о защите доступов и данных с помощью простой электронной подписи на «Цифровом ликбезе»

22 октября 2024 15:44
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В 2024-2025 учебном году партнером проекта «Цифровой ликбез» впервые стал «Контур» — разработчик экосистемы для бизнеса.

21 октября «Контур» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России дали старт новому сезону всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез» и создали обучающий ролик и методические материалы для педагогов.

В 2024-2025 учебном году партнером проекта «Цифровой ликбез» впервые стал «Контур» — разработчик экосистемы для бизнеса. Уроки для школьников в рамках проекта «Цифровой ликбез» пройдут во всех регионах страны. Главным героем видеоролика станет толстолобик Миша, который расскажет школьникам о защите доступов и данных с помощью технологии простой электронной подписи.

По сюжету рассеянный Миша оставляет незаблокированный телефон без присмотра в театральной студии, а приятели решают подшутить над ним и заказать за его счет пиццу через интернет. Учитель останавливает их и объясняет, что такое простая электронная подпись и какие последствия могут возникнуть, если не использовать ее или предоставить к ней доступ злоумышленникам. И напоминает: нельзя брать чужие вещи, а своих друзей стоит уважать.

Благодаря проекту школьники не только узнают о том, как безопасно вести себя в интернете, но и смогут повысить уровень цифровой грамотности в понятном интерактивном формате. Развитие этих навыков у подрастающего поколения соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика», направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовки квалифицированных ИТ-кадров в России.

«Безопасность данных компаний и пользователей в сети — это один из главных трендов нового нацпроекта «Экономика данных». И создавать проекты для юных пользователей, посвященные кибербезу и цифровой грамотности — это очень верное направление. Мы в АНО ЦЭ три года создаем совместно с компаниями учредителями обучающие видеоролики в рамках проекта «Цифровой ликбез». Собираем самые важные правила безопасного поведения в сети и упаковываем их в формате видеороликов с героями и историями. Новый сезон «Цифрового ликбеза» мы открываем совместно с СКБ Контур. В обучающем ролике расскажут, что такое простая электронная подпись и как она связана с финансовой безопасностью», — Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».

«Мы рады присоединиться к «Цифровому ликбезу» — такому важному для страны просветительскому проекту. Если раньше для кражи денег требовалось вскрыть сейф или украсть кошелек, то сейчас достаточно заполучить ключ электронной подписи и перевести деньги на свой счет. Первая тема, которую мы поднимаем, проста и в то же время важна для безопасности данных и средств в современном мире. Уверены, что совместный проект поможет и детям, и взрослым разобраться и противостоять мошенническим схемам», — прокомментировала Светлана Скользкова, советник генерального директора СКБ Контур по социальной ответственности.

Проект предназначен для школьников возрастной категории 12+, рекомендован для просмотра с родителями или педагогами. Контент проекта верифицирован ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания». Он включает в себя методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс на уроках ОБЖ, информатики или родительских собраниях.

 

Фото: департамент информационной политики Самарской области

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