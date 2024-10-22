В СОУНБ состоится вебинар «Изобретения – первые шаги к успешной коммерциализации»

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24 октября в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится вебинар «Изобретения – первые шаги к успешной коммерциализации». Встреча будет посвящена стратегиям получения изобретателями прибыли от внедрения в производство своих новых разработок.

Использование инноваций – ключ к достижению успеха в практически любой деятельности. Применяя новые технологии, отдельный человек, компания или даже целая страна могут легко добиться преимущества в труде и производстве. Однако само внедрение инноваций – это довольно непростой процесс, успех которого обычно требует многих условий. Одно из таких условий – наличие четкой перспективы получения прибыли от изобретения, или возможность его коммерциализации.

Сам автор изобретения также может получать прибыль – как от продажи самих результатов своего интеллектуального труда, так и от распоряжения правами на них. Но как изобретатель может рассчитать, какой востребованностью будет отличаться его продукт на рынке? На этот и многие другие вопросы ответит Александр Фионов – начальник управления научно-технического сопровождения инновационных проектов ВКО-Интеллект (Москва).

Вебинар «Изобретения – первые шаги к успешной коммерциализации» пройдёт в рамках научно-практического семинара «Изобретатель и рационализатор: теория и практика научно-технического творчества». Этот проект реализуется отделом правовой и патентно-технической информации СОУНБ и Самарской областной общественной организацией ВОИР в партнёрстве с ключевыми научно-образовательными и производственными организациями и учреждениями Самарской области. Анонсы новых событий научной направленности можно будет увидеть в социальных сетях СОУНБ (VK, Telegram). Подписывайтесь и следите за новостями!

24 октября в 12:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный! 18+

Фото: пресс-служба СОУНБ