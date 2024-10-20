Я нашел ошибку
Главные новости:
На скорой в Самарской области работала фельдшер-мошенница без образования
На скорой в Самарской области работала фельдшер-мошенница без образования
В Самаре планируют создать целый музейный квартал
В Самаре планируют создать целый музейный квартал
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня отца
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня отца
Россияне стали в 2,5 раза чаще покупать турпутевки в Китай
Россияне стали в 2,5 раза чаще покупать турпутевки в Китай
В Безенчуке женщина в декрете отдала мошеннику 400 тысяч рублей
В Безенчуке женщина в декрете отдала мошеннику 400 тысяч рублей
Вячеслав Федорищев обратился к самарским дорожникам по случаю Дня работников дорожного хозяйства
Вячеслав Федорищев обратился к самарским дорожникам по случаю Дня работников дорожного хозяйства
Мужчина и женщина украли у тольяттинки телефон, теперь их ищут
Мужчина и женщина украли у тольяттинки телефон, теперь их ищут
Перекуры сослуживцев раздражают 4 из 10 некурящих самарцев
Перекуры сослуживцев раздражают 4 из 10 некурящих самарцев
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.42
-0.73
EUR 104.86
-0.9
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Искусство Гнесинки»: СОУНБ приглашает в музыкальную гостиную
Самарцев приглашают в зоопарк на день рептилий
Самарская областная научная библиотека приглашает узнать новое об истории самарской энергетики
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев обратился к самарским дорожникам по случаю Дня работников дорожного хозяйства

20 октября 2024 11:14
164
Вячеслав Федорищев обратился к самарским дорожникам по случаю Дня работников дорожного хозяйства

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Результаты вашего труда во многом определяют темпы развития экономики, связанность территорий, инвестиционную привлекательность региона, качество жизни наших граждан. Неслучайно вопросы, касающиеся состояния дорог, входят в ТОП-5 от общего числа обращений людей в органы региональной и муниципальной власти.

Строительство, реконструкция и ремонт трасс, обновление дорожной сети и ремонт дворовых территорий и проездов во всех муниципальных образованиях – один из приоритетов нашей совместной работы. В течение пяти ближайших лет мы построим и отремонтируем не менее 2200 км дорог, в том числе более половины из их числа — в муниципалитетах.

В 2024 году общий объем дорожных работ в Самарской области составил 694 км – это дороги федерального, регионального и местного значения. Доля нормативного состояния дорог в регионе значительно увеличилась благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», который реализуется по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина.

Дорогие друзья! Благодарю вас за профессионализм, высочайшую ответственность за результаты своей работы, упорство в достижении поставленных целей. Большое спасибо ветеранам отрасли, сохранившим лучшие традиции передовиков дорожного хозяйства.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, новых трудовых достижений на благо Самарского края, на благо России!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня отца
20 октября 2024, 11:58
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня отца
Каждому ребенку важно видеть перед собой пример сильного, ответственного, справедливого отца, который всегда поможет словом и делом, научит всему, что умеет сам. Общество
28
«Жигулёвская долина» вошла в тройку лучших технопарков страны
18 октября 2024, 13:59
«Жигулёвская долина» вошла в тройку лучших технопарков страны
В 2024 году в рейтинг вошло 37 технопарков из 23 регионов. Экономика
605
В Самаре с 18 октября ограничат движение в историческом центре
18 октября 2024, 13:16
В Самаре с 18 октября временно ограничат движение в историческом центре
Это связано с работами на системе водоотведения. Транспорт
589
В центре внимания
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня отца
20 октября 2024  11:58
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня отца
79
Вячеслав Федорищев обратился к самарским дорожникам по случаю Дня работников дорожного хозяйства
20 октября 2024  11:14
Вячеслав Федорищев обратился к самарским дорожникам по случаю Дня работников дорожного хозяйства
154
«Жигулёвская долина» вошла в тройку лучших технопарков страны
18 октября 2024  13:59
«Жигулёвская долина» вошла в тройку лучших технопарков страны
608
В Самаре с 18 октября ограничат движение в историческом центре
18 октября 2024  13:16
В Самаре с 18 октября временно ограничат движение в историческом центре
593
Самарская область — регион-лидер по производительности труда
18 октября 2024  10:25
Самарская область — регион-лидер по производительности труда
574
Весь список