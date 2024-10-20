Вячеслав Федорищев обратился к самарским дорожникам по случаю Дня работников дорожного хозяйства

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Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Результаты вашего труда во многом определяют темпы развития экономики, связанность территорий, инвестиционную привлекательность региона, качество жизни наших граждан. Неслучайно вопросы, касающиеся состояния дорог, входят в ТОП-5 от общего числа обращений людей в органы региональной и муниципальной власти.

Строительство, реконструкция и ремонт трасс, обновление дорожной сети и ремонт дворовых территорий и проездов во всех муниципальных образованиях – один из приоритетов нашей совместной работы. В течение пяти ближайших лет мы построим и отремонтируем не менее 2200 км дорог, в том числе более половины из их числа — в муниципалитетах.

В 2024 году общий объем дорожных работ в Самарской области составил 694 км – это дороги федерального, регионального и местного значения. Доля нормативного состояния дорог в регионе значительно увеличилась благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», который реализуется по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина.

Дорогие друзья! Благодарю вас за профессионализм, высочайшую ответственность за результаты своей работы, упорство в достижении поставленных целей. Большое спасибо ветеранам отрасли, сохранившим лучшие традиции передовиков дорожного хозяйства.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, новых трудовых достижений на благо Самарского края, на благо России!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев