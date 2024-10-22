В аэропорту Шереметьево задержали Глюкозу в состоянии наркотического опьянении

149

Мировой судья судебного участка N 442 назначил административный штраф в размере 5 тыс. рублей певице Глюкозе, признав ее виновной в употреблении наркотических веществ, сообщили ТАСС в пресс-службе Зеленоградского суда Москвы.

Как уточнили ТАСС в суде, протоколом об административном правонарушения установлено, что в зале аэропорта Шереметьево Чистякова-Ионова "была выявлена сотрудником полиции, внешне по визуальным признакам, в состоянии наркотического опьянения". От медицинского освидетельствования она отказалась. Вместе с тем суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие у артистки несовершеннолетних детей и назначил ей административное наказание в виде штрафа. в размере 5 тысяч рублей.