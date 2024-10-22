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Экс-главу УФМС Самарской области и еще пять человек задержали по делам о взятках

22 октября 2024 15:52
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Их дела связаны с уголовным делом экс-начальника самарского ГУ МЧС Олега Бойко, сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Начальник управления гражданской защиты Самары, экс-глава УФМС Игорь Дахно и еще пять человек задержаны по уголовным делам о коррупции. Их дела связаны с уголовным делом экс-начальника самарского ГУ МЧС Олега Бойко, сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, передает ТАСС.

"Наряду с начальником управления гражданской защиты Самары, экс-главой УФМС Игорем Дахно по обвинению в получении взяток (в рамках уголовного дела экс-начальника самарского ГУ МЧС генерал-майора внутренней службы Олега Бойко) задержаны еще пять человек", - написал он.

Бойко обвиняется по ч. 6 ст 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Бойко признал вину и сотрудничает со следствием. 

Теги: Самара Уголовное дело

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